Спорт за неделю: армейское дерби и юбилейный Кубок Кремля

Очная встреча лидеров регулярного чемпионата КХЛ и отмена матча столичного "Динамо" из-за снегопада, победа ЦСКА на старте Евролиги и юбилейный Кубок Кремля, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

"Спартак" засыпало уральским снегом

Десятый тур в Российской футбольной Премьер-лиге принес несколько неожиданных результатов. Московский "Спартак" продолжает выступать крайне нестабильно, подтверждением тому стал последний матч с "Уралом". Поединок в Екатеринбурге проходил в очень тяжелых погодных условиях - на город обрушился снегопад, что поставило проведение игры под вопрос. Однако матч решили сыграть, закончился он победой хозяев - 2:0.

"Красно-белые" пропустили по голу в каждом из таймов и в итоге остались на седьмой строчке в турнирной таблице.

Крупную победу в субботу одержал столичный ЦСКА. Подопечные Леонида Слуцкого разгромили одного из лидеров нынешнего сезона - краснодарскую "Кубань". Наиболее ударным для "красно-синих" выдался второй тайм, в котором они отправили в ворота соперника четыре мяча. Благодаря осечке "Зенита" в матче с "Краснодаром" (2:2) армейцы теперь отстают от петербуржцев всего на два очка.

Добавим, в Перми снег стал большей помехой для спортсменов, чем в Екатеринбурге. Там должны были играть местный "Амкар" и московское "Динамо". Из-за непогоды встречу перенесли на резервный день (30 октября).

В дерби армейских команд сильней оказываются питерцы

Центральным матчем прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге стало противостояние лидеров чемпионата - СКА и ЦСКА. Встреча имела для каждой из команд огромное значение - победитель автоматически становился единоличным лидером Западной конференции. И команды оправдали ожидания зрителей, устроив настоящий спектакль на льду.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 3:1, однако петербургский клуб не мог безвольно проиграть перед своими болельщиками. Роль лидера в сложившейся ситуации на себя взял Илья Ковальчук. Сначала он поразил ворота Станислава Галимова броском со средней дистанции, а затем заработал буллит. Правда, реализовать штрафной бросок у Ильи не получилось, но он практически сразу реабилитировался за эту неудачу точным выстрелом в "девятку" ворот Галимова. На второй перерыв команды ушли при счете 3:3.

В третьем периоде команды имели множество моментов для взятия ворот, но реализовать удалось только один. Автором решающей шайбы стал игрок СКА Артемий Панарин, который обыграл двух защитников и поставил Галимова в тупик своим броском.

В итоге петербуржцы одерживают очередную победу и отрываются от московских одноклубников на три балла в турнирной таблице.

Павлюченкова и Чилич - триумфаторы юбилейного Кубка Кремля

В спорткомплексе "Олимпийский" 19 октября завершился 25-й теннисный турнир Кубок Кремля. Впервые с 2007 года победительницей в женском одиночном разряде стала россиянка - чемпионский трофей подняла над головой Анастасия Павлюченкова. Мужской турнир в Москве выиграл один из героев нынешнего сезона - победитель US Open-2014 хорват Марин Чилич.

Россиянка уверенно прошла по турнирной сетки. В финале соперницей Павлюченковой стала румынка Ирина-Камелия Бегу. В достаточно нервном поединке российская теннисистка одержала победу со счетом 6:4, 5:7, 6:1.

Что касается мужского турнира, то в финальном матче Чилич, посеянный под 2-м номером, одержал победу над 5-й ракеткой соревнований испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. Для 26-летнего Чилича эта победа стала 13-й на турнирах ATP в карьере в одиночном разряде и 4-й в нынешнем сезоне.

ЦСКА преодолевает немецкий рубеж на старте Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над немецкой "Альбой" в матче первого тура группового этапа баскетбольной Евролиги. Встреча, проходившая в Берлине, завершилась со счетом 84:68.

Самым результативным игроком поединка стал центровой армейцев Александр Каун, который набрал 16 очков и сделал 9 подборов. Милош Теодосич отметился 15 результативными баллами, 8 подборами и 5 передачами. В составе проигравших 11 очков на счету американского защитника Реджи Реддинга.

Карпин и "Мальйорка" снова побеждают

После невразумительного старта в чемпионате второго испанского дивизиона (Сегунда) футбольный клуб "Мальорка" под руководством экс-тренера "Спартака" Валерия Карпина одерживает вторую победу подряд. На сей раз крупно переиграна "Льягостера" - 4:1.

Эта победа помогла подопечным Карпина подняться с последнего места в таблице и сравняться по очкам с "Льягостерой" и "Расингом" (по восемь баллов).

Что посмотреть на этой неделе

Восемь лучших теннисисток планеты, включая россиянку Марию Шарапову, с понедельника вступят в борьбу на итоговом турнире года. При этом, согласно календарю, турнир в Сингапуре не является итоговым: сезон закончится только в начале ноября в Софии, где на корт выйдут представительницы второго эшелона мирового тенниса.

После того как восемь лучших теннисисток мира выявят сильнейшую в Сингапуре, расстановку лидеров в рейтинге не изменит никакой другой турнир. Соревнования в Сингапуре стартуют матчами теннисисток из "красной группы": Серена Уильямс — Ана Иванович, Симона Халеп — Эжени Бушар. В белой группе, выяснение отношений в которой начнется во вторник, собраны Мария Шарапова, Петра Квитова, Агнешка Радваньска и Каролин Возняцки. С последней из них россиянка сыграет свой первый матч на турнире.

Во вторник и среду состоятся матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Для российских болельщиков особый интерес представляют два матча. 21 октября ЦСКА примет на своем поле "Манчестер Сити", а на следующий день петербургский "Зенит" сыграет на выезде с немецким "Байером".

Стоит также посмотреть и некоторые другие встречи. В частности, "Рома" - "Бавария", "Барселона" - "Аякс", "Ливерпуль" - "Реал", "Порту" - "Атлетик" и "Олимпиакос" - "Ювентус".

Очередные матчи турнира рангом ниже - Лиги Европы - состоятся в четверг. Россию здесь также представляют два клуба. "Краснодар" 23 октября встретится дома с "Вольфсбургом", а московское "Динамо" отправится в гости в Португалию к "Эшторилу".

В Российской футбольной Премьер-лиге в ближайшие выходные пройдет очередной, уже 11-й тур. Центральным матчем станет столичное дерби - "Спартак" на стадионе "Открытие Арена" сыграет с "Локомотивом". Непростой поединок ждет другой московский клуб - "Динамо". Подопечным Черчесова попытаются сломить сопротивление казанского "Рубина".

