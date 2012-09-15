Форма поиска по сайту

15 сентября 2012

Россиянин Габашвили проиграл Беллуччи в матче Кубка Дэвиса

Накануне вечером состоялся второй матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Бразилии. Представлявший нашу страну Теймураз Габашвили в четырех сетах уступил южноамериканцу Томасу Беллуччи.

Наш спортсмен пытался оказать сопротивление и сумел взять верх во второй партии со счетом 6:4, но в остальных сетах сильнее оказался Беллуччи. Третью партию бразилец выиграл "всухую" - 6:0, а в решающем сете удачнее сыграл на тай-брейке.

Сборная России пока уступает команде Бразилии со счетом 0:2, сообщает "Р-Спорт".

Если россияне не смогут преодолеть сопротивление южноамериканцев, мужская национальная команда нашей страны покинет высший эшелон мирового тенниса. Для того, чтобы выиграть матч, бразильцам достаточно взять верх в одной из трех оставшихся встреч.

теннис Кубок Дэвиса

