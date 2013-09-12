Теннисистка Анна Чакветадзе завершила карьеру из-за травмы спины

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Анна Чакветадзе объявила об окончании карьеры из-за травмы спины. Чакветадзе - бывшая пятая ракетка мира, на ее счету восемь чемпионских титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Два раза Чакветадзе становилась победительницей Кубка Федерации в составе национальной сборной России. В 2007 году она добралась до полуфинала Открытого чемпионата США. В последние годы спортсменку преследовали постоянные травмы.

Врачи поставили ей диагноз межпозвоночная грыжа шейного и поясничного отдела, сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсменка заявила, что не видит себя больше в профессиональном теннисе, поэтому решила завершить карьеру.

"Конечно, это было сложное решение, я еще немного себя помучила, но сейчас уже окончательно созрела. Поскольку поняла, что точки возврата в теннис уже не будет – она осталась позади. У меня хроническая травма спины, которая хочешь – не хочешь, а мешала бы на протяжении дальнейшей карьеры. Так что я решила остановиться и попробовать себя в чем-то другом. Начинается новая жизнь", - сказала Чакветадзе в интервью газете.