Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдона

Фото: wimbledon.com

Сербский теннисист Новак Джокович победил в финале Уимблдона швейцарца Роджера Федерера.

В воскресном финале первый сеяный Джокович нанес поражение семикратному победителю турнира Федереру со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась два часа и 55 минут.

Для Джоковича победа на Уимблдоне стала третьей в карьере и второй подряд. При этом в финале турнира в 2014 году он также обыграл Федерера.

В этом сезоне Джокович победил уже во втором турнире серии Большого Шлема: в январе он выигрывал Открытый чемпионат Австралии. Завоеванный трофей стал для 28-летнего серба девятым в карьере на турнирах серии Большого Шлема.