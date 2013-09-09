Теннисист Михаил Южный поднялся на 4 строчки в рейтинге ATP

Фото: ИТАР-ТАСС

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) российский теннисист Михаил Южный поднялся на 4 позиции. На Открытом чемпионате США российский спортсмен добрался до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу 3:6, 2:6, 6:3, 0:6.

Еще один россиянин Евгений Донской попал в первую сотню рейтинга, поднявшись на 12 позиций. В первой десятке швейцарец Роджер Федерер потеснил аргентинца Хуана Мартина дель Потро с шестого места. Стоит отметить, что в рейтинге не учтен результат финала US Open, который пройдет в понедельник, с участием серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, сообщает агентство Р-Спорт.

Согласно новым данным рейтинга АТР, помимо Южного и Донского, свое положение улучшил Андрей Богомолов, поднявшийся с 73 на 68 место, а также Дмитрий Турсунов - с 34 на 32. Андрей Кузнецов остался на 83 позиции.

Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович.