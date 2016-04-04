Матч Кубка Федерации Россия – Беларусь пройдет в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Матч Кубка Федерации Россия – Беларусь пройдет 16–17 апреля на Малой спортивной арене в Лужниках, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Планируется, что в составе нашей сборной сыграют молодые теннисистки, в частности, Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина. Они уже приглашались в команду, но прежде им не приходилось играть в столь ответственных матчах. Будет в составе российской команды и опытный игрок – Елена Веснина, которая одной из первых заявила о своем желании выступать за сборную.

"Понимаю, что выступление перед своими болельщиками – двойной психологический груз для любого спортсмена, особенно молодого. Но не сомневаюсь, что мастерства и волевых качеств у девушек хватит, чтобы одержать в родных стенах столь необходимую победу", – отметила капитан российской сборной Анастасия Мыскина.

Сборная Беларуси планирует сыграть в сильнейшем составе во главе с Викторией Азаренко, возглавившей чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в Майами. Неделю назад она выиграла крупный турнир в Индиан-Уэльсе, обыграв в финале первую ракетку мира Серену Уильямс.

Также в активе Виктории две победы на турнирах "Большого Шлема", бронзовая медаль на Олимпийских играх – 2012 в одиночном разряде и золото в смешанном разряде.