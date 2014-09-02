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Спорт

02 сентября 2014, 12:20

Екатерина Макарова вышла в четвертьфинал US Open

теннис US Open Екатерина Макарова

Фото: usopen.org

Россиянка Екатерина Макарова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Макарова, посеянная под 17-м номером, в матче четвертого раунда взяла верх над 7-й ракеткой турнира канадкой Эжени Бушар со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.

В четвертьфинале россиянка сыграет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая в трех сетах разобралась с сербкой Александрой Крунич - 4:6, 6:4, 6:4.

Напомним, после вылета в понедельник из турнира Марии Шараповой, потерпевшей поражение от Каролин Возняцки, Макарова осталась единственной представительницей России в женской сетке US Open. В мужской части турнира представителей России не осталось вовсе. Дальше остальных россиян прошел Теймураз Габашвили, который в ночь на понедельник проиграл в трех партиях Томашу Бердыху из Чехии.

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