На частоте телеканала "2х2" будет вещать ТНТ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Телеканал "2х2" со следующего года перейдет на вещание в кабельных и спутниковых сетях, сообщает "Интерфакс".

С 1 января 2016 года телеканал "2х2" продолжит вещание в кабельных и спутниковых сетях. При этом программная концепция канала останется неизменной: "2х2" будет показывать в эфире культовые анимационные хиты.

Руководство телеканала уже подало заявку в Роскомнадзор на переоформление лицензии. Переход канала в новый цифровой диапазон начнется в конце 2015 года, пока же идут переговоры с кабельными, спутниковыми и мобильными операторами о включении телеканала в базовый пакет.

Напомним, информация о возможном прекращении эфирного вещания телеканала "2х2" появилась накануне.

На частоте "2х2" появится новый телеканал под брендом ТНТ, который будет решать задачу по дополнительной амортизации контента ТНТ, так же как это делает тематический канал "ТНТ Comedy".

Пробное вещание телеканала "2х2" началось в Москве и области в 1989 году. Первое время она транслировал получасовые рекламные блоки, зарубежные музыкальные клипы, и мультфильмы, а затем вещал низкокачественный контент с концепцией "Магазин на диване".

В 1996 году впервые в России начался показ мультсериала в жанре аниме "Сейлормун", а в 2006 канал начал транслировать "Симпсонов", "Футураму" и "Гриффинов". Это первый в истории СССР и России коммерческий телеканал, эфирная сетка которого состоит преимущественно из мультфильмов для всех возрастов.

Канал также имеет программы и мультфильмы собственного производства: "Двойной удар", "Видеотчет", "Путеводитель по городам", "Дедморозошная", "Сделай сам", реалити-шоу "Офис 2х2", "Пыхчево", "Атомный лес", "School 13: Игрооргии" и другие.