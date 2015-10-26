Телеканал "2х2" может покинуть эфир

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Телеканал "2х2", принадлежащий холдингу "Газпром-медиа", может прекратить эфирное вещание в следующем году и перейти в кабельные сети, сообщает "Коммерсантъ".

На частоте "2х2" появится эфирный телеканал под брендом ТНТ, который будет решать задачу по дополнительной амортизации контента ТНТ, так же как это делает тематический канал "ТНТ Comedy".

По словам источника издания, в контенте "2х2" большую роль играет валютная составляющая, так как в его эфире преобладают зарубежные мультсериалы. Холдинг "Газпром-медиа" решил оставить "2x2" в кабельных сетях, но посчитал более выгодным монетизировать в эфире именно контент ТНТ. Источник уверен, что генеральный директор "2х2" Лев Макаров останется на своей должности.

Как сообщают СМИ, окончательное решение о перезапуске канала будет принято в конце ноября.

Отметим, пробное вещание телеканала "2х2" началось в Москве и области в июле 1989 года. Это первый в истории СССР и России коммерческий телеканал, эфирная сетка которого состоит преимущественно из мультфильмов для всех возрастов. Канал также имеет программы и мультфильмы собственного производства: "Двойной удар", "Видеотчет", "Путеводитель по городам", "Дедморозошная", "Сделай сам", реалити-шоу "Офис 2х2", "Пыхчево", "Атомный лес", "School 13: Игрооргии" и другие.