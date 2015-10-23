Телеканал "Москва 24" получил премию "Золотой луч"

"Вечер": "Москва 24" получила телевизионную премию "Золотой луч"

В Москве вручили награды престижной телевизионной премии "Золотой луч". В списке победителей – телеканал "Москва 24", завоевавший приз в номинации "Информация и публицистика".

Всего победителей определяли в 12 номинациях. Жюри выбрало лучший познавательный, развлекательный, спортивный, детский и музыкальный телеканалы. Также оценивается качество ведения эфиров, дизайн и стиль канала.

Так, в номинации "Кино и сериалы" победили Amedia Premium и "Дом кино Премиум". Лучшим познавательным телеканалом признан "365 Дней ТВ", образовательный – "Психология 21". Победителем в номинации "Развлечения" стал TLC, среди детских – телеканал "Рыжий".

Лучшие спортивные телеканалы – "Боец" и "НТВ-плюс Теннис". Номинация "Стиль жизни" осталась за "Кухня ТВ". Лучшим ведущем признана Марина Лаптева из "360° Подмосковье". Лучшие дизайн и стиль телеканала – у Eurosport и "Музыка Первого".

Лучший производитель/дистрибьютор телевизионного контента для неэфирного телевидения – "Централ Партнершип", а лучшими HD каналами признаны Discovery Channel и "HD Спорт".

Конкурс проводится ежегодно среди телеканалов, транслируемых на русском языке на территории России и за рубежом, посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов.

Жюри национальной премии "Золотой луч" – мэтры отечественной журналистики и общественные деятели: Эдуард Сагалаев, Оксана Барковская, Юрий Николаев, Даниил Дондурей, Дмитрий Рудовский, Светлана Колосова, Сергей Петров, Николай Орлов и Алексей Кондулуков.

Организаторами выступили Национальная ассоциация телерадиовещателей, Eutelsat Communications, оператор платного спутникового телевидения "НТВ-плюс", при поддержке: The Eutelsat TV Awards.