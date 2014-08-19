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Сериалы

19 августа 2014, 11:22

Киану Ривз снимется в сериале про киллера

телевидение сериалы экранизации Киану Ривз

Киану Ривз впервые "переезжает" на телеэкран. Актер снимется в сериале про наемного убийцу, который сам же и спродюсирует.

В основу сюжета новой телекартины ляжет цикл книг писателя Барри Эйслера "Рейн" (Rain), очень популярный в США. Серия триллеров повествует об анти-герое Джоне Рейне, бывшем солдате японско-американского происхождения.

Джон Рейн, которого сыграет Киану Ривз, работает киллером. Среди особенностей его профессионального "почерка" - то, что Рейн умеет заставлять жертв выглядеть так, будто они погибли совершенно естественной смертью.

Снимать телешоу собирается Slingshot Global Media.

"Как большой поклонник работ Барри, я невероятно воодушевлен возможностью воплотить характер его героя", - рассказал Ривз изданию Variety.

Киану Ривз сыграл в таких фильмах, как "Матрица" (The Matrix), "Константин" (Constantine), "На гребне волны" (Point Break).

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