ТЦ "Ладья" в Митине эвакуировали после звонка о бомбе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Из торгового центра "Ладья" в Митине эвакуировали сотрудников и посетителей после звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщает ТАСС.

ТЦ находится на Дубравной улице, в доме № 34/29. На месте работают кинологи.

Месяц назад в МВД поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в ТЦ "Метрополис". Правоохранители ищут заявителя, и если его поймают, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Также в начале июля полиция эвакуировала около тысячи человек из торгового центра "Райкин Плаза" на северо-востоке столицы из-за сообщения об угрозе взрыва.