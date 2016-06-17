Бомбу на Ярославском вокзале не обнаружили

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Специалисты не обнаружили взрывное устройство на Ярославском вокзале, с которого эвакуировали более 1,6 тысячи человек, сообщает Агентство "Москва".

Ранее людей с вокзала эвакуировали после анонимного сообщения о бомбе. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, поезда на вокзале следуют без задержек.

Накануне с Курского вокзала были эвакуированы около 420 человек после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

Никакого взрывного устройства сотрудники спецслужб на вокзале не нашли. Аналогичная ситуация произошла неделю назад.

Кроме того, вокзал проверяли в мае, также людей выводили со станции 11 апреля и 27 апреля, причем угроза взрыва каждый раз оказывалась ложной.