Полицейские ищут взрывные устройства на территории молочного комбината

Молочный комбинат на улице Руставели проверяют из-за сообщения о бомбе

Столичные полицейские проверяют информацию о заложенных бомбах на территории Останкинского молочного комбината северо-востоке Москвы.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, в понедельник около 8.50 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что на территории предприятия по адресу: улица Руставели, дом 14 якобы заложены взрывные устройства.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа с кинологами и спецтехникой. На данный момент информация об угрозе взрывов не подтвердилась, однако обследования территории продолжаются.