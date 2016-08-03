Казанский вокзал проверяют из-за сообщения о бомбе

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Казанский вокзал в Москве проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает Агентство "Москва".

На месте ЧП работают сотрудники вокзала вместе с полицейскими и органами безопасности. По результатам проверки будет принято решение об эвакуации – пока людей из здания не выводят.

На момент публикации поезда ходят по расписанию, задержек движения нет.

"Интерфакс" уточняет, что после сообщения об угрозе взрыва вывели людей из Казанского и Ленинградского вокзалов, на месте работают оперативные службы. Всего эвакуированы более 2 тысяч человек.