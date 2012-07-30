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ПДД

30 июля 2012, 12:49

Вступили в силу поправки в закон о техосмотре

техосмотр ОСАГО пдд

Вместо талонов ТО водители будут приобретать диагностические карты, содержащие сведения о техническом состоянии автомобиля. На основании карты водитель сможет получить полис ОСАГО

Президент России Владимир Путин утвердил поправки об отмене техосмотра для машин, которые проходят техническое обслуживание в аккредитованных автосервисах. Документ сегодня был опубликован в "Российской газете".

Таким образом, водителям вместо талонов техосмотра необходимо получать диагностическую карту, которую будут выдавать аккредитованные операторы техосмотра. Карта является основанием для приобретения полиса обязательного страхования.

Оформлять карту будут в двух экземплярах – в бумажном виде и в электронной форме. Карта будет действительна до указанной в ней даты вне зависимости от того, менялся собственник автомобиля или нет.

Кроме того, поправками отменено шестимесячное ограничение действия талона техосмотра. Теперь полис ОСАГО можно купить даже в последний день действия талона техобслуживания.

Еще одним нововведением является возможность прохождения процедуры техосмотра в дилерских сервисах. Однако такие сервисы обязаны предоставить в Российский союз автостраховщиков договор с производителем или импортером автомобилей той или иной марки. Сервисы, у которых нет такого договора, не смогут стать операторами техосмотра.

Новые поправки также позволяют приобрести полис ОСАГО на 20 дней без предъявления талона техосмотра. Такой "короткий" полис можно будет купить в случае покупки автомобиля (покупки, наследования, принятия в дар и т.д.) для следования к месту его регистрации.

Напомним, данные поправки были приняты Госдумой 13 июля, Совет Федерации одобрил их 18 июля. Сегодня новый документ вступил в силу.

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