В школу не с пустыми руками: 6 гаджетов для учеников

Жизнь школьника сейчас сложно представить без современных гаджетов. Накануне первого учебного дня наш эксперт Дмитрий Бевза собрал не просто интересные, но и полезные устройства, которые могут быть востребованы во время учебы.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Смартфон

Самый главный гаджет для любого москвича, в том числе и для школьника, это, безусловно, смартфон. Так что если у вашего ребенка еще нет своего смартфона, возможно пришло время задуматься о целесообразности такой покупки.

Смартфон – это связь с родителями, одноклассниками, учителями. Это планировщик дня, навигация по городу, доступ к расписанию транспорта и прогнозу погоды, а если смартфон оснащен NFC-модулем, то и платежное средство.

Кстати, по распространенности бесконтактных терминалов оплаты, Москва входит в топ самых продвинутых мегаполисов мира.



К смартфону через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay можно привязать дополнительную карту с заданным ежедневным или еженедельным лимитом на покупки. И в отличие от наличных, вы всегда будете видеть в онлайн-режиме, на что же потрачены деньги.

Ну и конечно, смартфон – это музыка, фильмы, книги и игры. И iPhone, и Android-смартфоны можно настроить так, чтобы ребенок не мог устанавливать программы и игры без вас. Есть даже специальные приложения типа Kaspersky Safe Kids, Screen Time, ESET NOD32 Parental Control, которые обезопасят детей от посещения неподходящих по возрасту сайтов, установки "не тех" приложений, игр и "ловли" вирусов.

В общем, при желании вы можете совершенно точно представлять себе, как ваш ребенок использует смартфон, а также совершенно точно знать, где он находится и находился. Достаточно включить в настройках передачу местоположения ребенка на ваш аккаунт.

Что главное в детском смартфоне? Две вещи. Цена и размер. Цена – понятно почему, а вот небольшие размеры из соображений эргономики важны для младших школьников.

Что сейчас предлагает рынок

Если вы фанат Apple и не очень стеснены в средствах, можно купить iPhone SE – самый дешевый, по-прежнему актуальный и самый популярный в России смартфон от Apple. Но цена на него, увы, начинается от 18 тысяч рублей.

Экосистема Android предлагает больший выбор. Это, конечно, популярный бюджетный аппарат Xiaomi Redmi 5A (кстати, название этой китайской компании произносится, как среднее между "Сяоми" или "Шаоми", но никак не "Ксяоми"). Цена Redmi 5A начинается с шести тысяч. Если нужно что-то поинтереснее, помощнее и подороже, то можно посмотреть на два аппарата с большими Full HD экранами:

Meizu M6 Note с диагональю 5.5 дюйма (восемь-девять тысяч рублей) и Honor 7C китайской компании Huawei с диагональю 5.7 дюйма (10,5 тысяч). Если нужно что-то компактное, то есть интересный Moto G5s с экраном 5.2 дюйма (девять-десять тысяч). К слову, последние два смартфона оснащены модулями NFC.

Умные часы

Следующее устройство (в том числе и для тех, чьи дети еще малы для собственного смартфона) – умные часы со слотом для sim-карты и GPS-модулем. Их производство освоило множество китайских производителей, а цены на них начинаются примерно с двух тысяч рублей. В России можно купить устройства таких брендов, как Smart Baby Watch, СARAM, Smart Baby, Ginzuu, Wonlex, Xiaomi, Lenovo. Установив в часы sim-карту с самым дешевым тарифом (трафик будет очень небольшым) и сохранив в памяти устройства важные номера телефонов, с таких часов можно звонить и принимать звонки и смс.

У ребенка также будет возможность моментально оправить тревожный сигнал на ваш номер в случае опасности и даже быстро записать короткое голосовое сообщение. Так как такие часы оснащены GPS-модулем, то вы всегда будете знать, где ребенок находится. При покупке таких часов стоит обращать внимание на время автономной работы и категорию защиты от влаги.

Power Bank

Помимо часов нельзя не упомянуть о внешних аккумуляторах. Ситуация, когда у ребенка разрядился телефон и невозможно с ним своевременно связаться, вызывает нервную дрожь у любого родителя. Что же нужно сделать, чтобы ее избежать? Правильно – приобрести аккумулятор. На что стоит обращать внимание при покупке?

Во-первых, не покупать no name-аккумуляторы. Они часто не соответствуют заявленной мощности, и есть риск возгорания при зарядке. Во-вторых, следует знать, что популярные аккумуляторы Xiaomi очень часто подделывают, и покупать их стоит только у проверенных продавцов. В-третьих, аккумулятор больше, чем 5000 мАч, вам не нужен. Он будет большим, тяжелым, и скорее всего, его полная емкость никогда не пригодится. Проще носить с собой компактный и легкий PowerBank и заряжать его вечером или по мере необходимости. В-четвертых, многие новые модели брендовых аккумуляторов поддерживают быструю зарядку и сами заряжаются в таком режиме. Это очень удобно. В-пятых, не надо переплачивать за аккумуляторы с опцией беспроводной зарядки. На улице такая зарядка не нужна, да и бюджетные смартфоны ее не поддерживают.

Вот некоторые производители, чьи внешние аккумуляторы можно купить в России: Xiaomi, Asus, Huawei, Rock, AUKEY, Hiper, Canyon, Rombica.

Рюкзак

Если вы думаете, что хороший рюкзак – это просто мешок с лямками, то вы не правы. Современный городской рюкзак – это, по сути, гаджет, ну или по крайней мере аксессуар. Есть ряд производителей, которые специализируются на городских (не спортивных) рюкзаках. Это все та же Xiaomi, XD Design, Incase, Moshi, Thule, Сase Logic, Pacsafe и другие.

В набор высокотехнологичных рюкзачных опций, помимо тщательно продуманного расположения отделений, теперь входят и специальные замки, которые не позволяют залезть внутрь, непромокаемые и не прорезаемые ножом и лезвием материалы. Есть и конструкции, не позволяющие вору расстегнуть рюкзак, даже когда он у вас за спиной, USB-порты для зарядки и даже встроенные аккумуляторы ну или отделения для них. Например, ваш аккумулятор лежит в рюкзаке, а вы при этом заряжаете смартфон через наружный USB-порт сумки – очень удобно.

Если перечисленные выше бренды кажутся вам дорогими, то на AliExpress есть множество малоизвестных китайских производителей, которые просто "копируют" дизайн больших брендов. Стоят такие рюкзаки дешевле, но учитывайте, что обычно материалы, фурнитура и качество пошива у них хуже.

Ридеры

Вы опасаетесь, что чтение книг с планшета или смартфона ухудшит зрение ребенка? Ок: купите ему E-Ink ридер. При чтении с экрана типа "электронные чернила" глаза устают не больше, чем при чтении качественно изданной книги, а одной зарядки ридера может хватить на неделю или даже на месяц. И уж он точно обойдется вам дешевле, чем покупка множества бумажных книг: электронные версии книг дешевле бумажных, а часть вообще лежит в открытом доступе.

Самые известные бренды – Pocketbook, Amazon, ONYX, Sony, BQ.

Ридеры с такими дисплеями сейчас бывают двух типов. С экраном E-Ink Pearl HD (контрастность 12:1) и с экраном E-Ink Carta (контрастность 15:1), которые обычно более дорогие. Стоит еще обратить внимание на наличие подсветки, сенсорного экрана, влагозащиты и Wi-Fi-модуля. Все эти опции делают ридер более комфортным в использовании, но и более дорогим. Цена на хороший современный ридер начинается примерно с пяти тысяч рублей.

Смарт-ручка

Ну и последний (наверное, самый необязательный, но очень оригинальный) гаджет – "умная" ручка. Она сканирует и хранит в своей памяти все, что вы пишите или рисуете на бумаге, а потом пересылает содержимое на смартфон, планшет или компьютер, где все это сохраняется в виде графических файлов. Никогда еще поговорка "что написано пером, не вырубишь топором" не была так актуальна. С такой ручкой вам не грозит потеря блокнота или тетради, и у ученика всегда есть доступ ко всем материалам и конспектам.

Производят подобные ручки такие бренды, как Neo SmartPen, Live Scribe, Equil, Moleskine. Цена подобных девайсов начинается от 10 тысяч рублей.

В заключении мы поздравляем детей и родителей с новым учебным годом и желаем всем школьникам успешно его завершить! А сделать его более увлекательным, возможно, помогут некоторые из наших гаджетов.

Дмитрий Бевза