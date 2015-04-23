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Технологии

23 апреля 2015, 11:55

Винтовки столичного завода потеснят импортные – Собянин

технологии винтовки стрелковое оружие Сергей Собянин

Сергей Собянин посетил завод по производству охотничьих винтовок

В Москве создан завод, выпускающий современное стрелковое оружие мирового класса, заявил Сергей Собянин в ходе посещения завода "Промтехнология". Это предприятие выпускает охотничьи и спортивные винтовки под торговой маркой ORSIS.

"В Москве создан первый завод по производству и изготовлению спортивного и охотничьего оружия. Это завод мирового класса – высокоточного, можно сказать, снайперского оружия", – сказал Собянин.

По словам мэра, винтовки ORSIS помогут заменить импортную продукцию. "Отрадно то, что сегодня в условиях санкций, в условиях девальвации рубля этот завод, конечно, поможет осуществить импортозамещение, дать спортсменам и охотникам качественное отечественное оружие", – отметил Собянин. По его словам, винтовки московского завода могут потеснить на российском рынке гражданского оружия импортную продукцию из азиатских стран.

"Создание завода ORSIS положило начало новой для Москвы отрасли промышленности, поскольку ранее охотничьи и спортивные винтовки в городе не производились", – сказал мэр.

Завод "Промтехнология" по выпуску охотничьего и спортивного оружия под маркой ORSIS ("ОРужейные СИСтемы") был создан группой частных инвесторов в 2011 году.

Выпускаемые модели винтовок разработаны в собственном конструкторском бюро завода. Кроме того, в создании винтовок принимают участие сотрудники специальных подразделений силовых ведомств и спортсмены-стрелки.

Также для разработок и подготовки молодых кадров "Промтехнология" сотрудничает с Инжиниринговым центром МИФИ, а также с другими ведущими вузами Москвы – МГУ, МГТУ, МИРЭА и МИСиС.

В данный момент на заводе работают почти 280 человек. При этом для производства изделий используется преимущественно отечественное сырье.

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