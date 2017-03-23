Глава российского PayPal Владимир Малюгин – о биткоине, блокчейне и конкурентах

Глава PayPal в России Владимир Малюгин в интервью "Цифровой Москве" рассказал, какой потенциал есть у блокчейна, используют ли они биткоины и где чаще платят онлайн – в столице или регионах.

в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь! Ещё больше новостей —