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23 марта 2017, 16:00

Технологии

Глава российского PayPal Владимир Малюгин – о биткоине, блокчейне и конкурентах

Глава PayPal в России Владимир Малюгин в интервью "Цифровой Москве" рассказал, какой потенциал есть у блокчейна, используют ли они биткоины и где чаще платят онлайн – в столице или регионах.

технологии биткоины PayPal люди города онлайн-платежи
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