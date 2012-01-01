Четыре новых смартфона представили на презентации Made by Google 2024

13 августа состоялась презентация Made by Google 2024, на которой западный IT-гигант показал аж четыре смартфона, двое часов и новые наушники. Но, кроме того, компания показала возможности искусственного интеллекта. Обо всем подробнее расскажет технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов.

Pixel 9

В плане дизайна смартфон за 799 долларов (примерно 73 тысячи рублей) обновился полностью и пришел к внешности iPhone последних моделей. Грани у него плоские и матовые, а задняя крышка глянцевая, так что лучше носить телефон в чехле. Блок камер теперь похож на аккуратный круглый остров, который существенно выпирает из корпуса. Субъективно, конечно, но, по мне, так это выглядит неплохо. Всего камер здесь три: главная на 50 Мп, широкоугольная на 48 и фронтальная на 10,3 Мп.

Характеристики тоже подтянули к современным стандартам. Во главе обновления чип Tensor G4 – собственная разработка Google. К нему добавилась большая испарительная камера под корпусом, чтобы лучше отводить тепло. При этом у Pixel 9 будет 12 гигабайт оперативной памяти и до 256 встроенной.

Также смартфон получил экран Actua на 6,3 дюйма, частотой обновления в 120 Гц и яркостью в пике 2 700 нит. Это очень высокий показатель, хотя и не рекордный. Впрочем, реальны ли эти цифры, пока непонятно: мы не знаем, как замеряли эти самые 2 700 нит. Чтобы во всем убедиться, ждем аппараты на руках.

Кроме того, телефон получил батарейку на 4 700 мАч, и может заряжаться по проводу на мощности 45 Вт. Не самое быстрое восполнение энергии, но и это тоже хороший уровень.

Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Две новинки в Pro-сегменте представлены в двух размерах: 9 Pro идентичен в габаритах стандартной версии, а вот XL своим экраном на 6,8 дюйма больше напоминает линейку Ultra от Samsung.

А теперь самое интересное: по сути, обычный вариант Pixel 9 отличается от Pro только памятью – 16 гигабайт оперативная и до терабайта встроенная. В остальном почти все то же самое: процессор, экраны, основная камера. Хотя есть и пара нюансов.

Во-первых, у XL батарейка побольше – 5 060 мАч. Во-вторых, дополнительные камеры: в Pro-версии поставили широкоугольную на 48 Мп, телефото тоже на 48 и фронтальную на 42 Мп.

Также на презентации сказали, что в компании полностью пересобрали процесс создания фотографий: якобы обновленные алгоритмы гораздо лучше разделяют темные и светлые участки и еще круче работают с каждым из них. Но мы сможем оценить это только после хоть сколько-нибудь длительных тестов от журналистов и блогеров. Пока же я осторожно верю компании: Google всегда делали одни из лучших камерофонов на рынке.

9 Pro обойдется владельцам в 999 долларов (около 90 000 рублей), а 9 Pro XL – в 1 099 (почти 100 000).

Pixel 9 Pro Fold

Раскладушка от Google, которую сильно обновили и подтянули под современные стандарты с точки зрения дизайна и инженерных решений. Модель стала тоньше и легче по сравнению с предшественницами, и теперь по габаритам внешний экран никак не отличается от стандартного Pixel 9. Толщина в сложенном виде уменьшилась с 12,1 до 10,5 миллиметра, но до рекорда тут не дотянули – у того же HONOR Magic V3 уже меньше 10 миллиметров.

Внутренний экран получил 8 дюймов. Это тоже Actua с яркостью 2 700 нит, частотой обновления в 120 Гц, как и во всех смартфонах линейки. Процессор тоже точно такой же – Tensor G4. При этом раскладушка получила 16 гигабайт оперативной памяти и до 512 встроенной.

Камер здесь три: основная на 48 Мп, сверхширокоугольная на 10,5 Мп и телевик на 10,8 Мп с пятикратным оптическим зумом. А вот батарейка для такого большого внутреннего дисплея совсем маленькая – 4 650 мАч.

Но надо отметить, что внешне аппарат выглядит действительно интересно. На мой взгляд, точно свежее последнего Galaxy Z Fold. Лично меня смущает только блок камеры, который сильно выпирает и занимает много места на задней крышке.

Стоит такая раскладушка от 1 799 долларов (примерно 162 000 рублей).

Pixel Watch 3

В новом поколении часов от Google обновили внутренности, прокачали сенсоры и улучшили дисплей – по сравнению с прошлым годом он стал ярче в два раза (2 000 нит). При этом новинка выйдет в двух версиях корпусов на 41 и 45 миллиметров.

Также на презентации сказали, что смогли улучшить автономность на 20% по сравнению с прошлой версией. В итоге часы смогут проработать без подзарядки 24 часа, а в эконом-режиме – 36.

Кроме того, у новинки есть важная функция – теперь они будут давать владельцу "оценку готовности", которая складывается из анализа данных, насколько он устал и отдохнул. А значит, готовы ли к следующему дню или тренировке.

А вот дизайн сам по себе никак не изменился: круглый и гладкий кусок стекла и 100% переработанного алюминия на вашем запястье, который чем-то напоминает гальку. Начальная цена новых часов – от 399 долларов (около 36 000 рублей).

Pixel Buds Pro 2





Наушники от Google получили самое масштабное обновление. Для Pixel Buds Pro 2 сделали собственный чип Tensor A1, который отвечает за обработку звука. Благодаря ему шумоподавление в новинке в два раза мощнее по сравнению с предшественниками.

Представленные наушники стали легче и меньше в объеме, а также увеличилось время их автономной работы. С выключенным шумоподавлением они держатся до 8 часов, а с кейсом – до 30.

Также в них встроили голосового ассистента Gemini (о нем чуть позже). И чтобы с ним поговорить, не надо доставать смартфон – можно просто говорить прямо в наушник. Стоит новинка 299 долларов (примерно 27 000 рублей).

Новые функции

Кроме самих устройств, Google представил и обновленные технологические решения, которые почти полностью сделаны на основе искусственного интеллекта.

Например, разработчики кардинально переработали умного помощника Gemini: теперь он полностью владеет всем контекстом того, что происходит в приложениях от Google на смартфоне. Например, можно навести камеру на тур какой-нибудь группы по городам с датами и спросить виртуального ассистента, свободны ли вы тогда, когда музыканты доберутся до вашего региона. Помощник сам все проверит и скажет, получится ли сходить на выступление.

Обновили и защиту от спам-звонков и голосового ассистента, который сам ответит на вызов и все передаст владельцу, если на другом конце решили оставить какое-то сообщение. При этом все, кто на линии, получат уведомление, что они общаются с виртуальным помощником.

Участвует ИИ и в обработке фотографий. Причем он может полностью пересобрать снимок, если вас на нем нет.

К примеру, вы в компании друзей хотите сделать групповое фото, и тот, кто щелкает на новенький Pixel, потом сможет добавить себя в кадр. Для этого он оставляет немного места слева или справа, делает фото и передает смартфон другу. Он увидит оригинал изображения и скажет, в какой освобожденной точке нужно встать. Сделав новый снимок, ИИ склеит два изображения в одно, и фото с компанией друзей в полном составе готово. И не надо будет просить прохожих снять всех вместе.

Есть и еще один вариант изменения фото с помощью ИИ. Берем любой кадр из галереи и выделяем область, которую хотим поменять, – скажем, снег или грязь под ногами. А затем просим ИИ нарисовать там полевые цветы – и смартфон это делает.

Правда, меня лично эта функция насторожила. В целом ИИ-революция ведет нас в правильном направлении с точки зрения продуктивности. Как только все эти ассистенты начнут брать на себя рабочие обязанности по максимуму, у людей станет больше свободного времени – и это не может не радовать.

Но вот все эти попытки улучшить нашу действительность, заменить фотографии реальных моментов искусственными, мягко говоря, настораживают.

