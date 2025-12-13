Форма поиска по сайту

13 декабря, 08:30

Технологии
Эксперт Прокофьев назвал топ технологичных подарков на Новый год – 2026

Праздничный мастхэв: какие гаджеты можно положить под елку на Новый год

2025 год принес с собой множество интересных новинок в мире умных устройств: они помогают заботиться о здоровье, создают уют, экономят время и не только. Расскажем, какие из них можно положить под новогоднюю елку.

Гаджеты для дома

Фото: 123RF.com/phattarasaya

Мини-проекторы для домашних кинотеатров могут стать альтернативой привычному телевизору. Такие устройства создают яркое и четкое изображение, автоматически настраивают фокус и не требуют специального экрана – достаточно светлой стены, рассказал Москве 24 директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров в "Мегамаркете" Илья Прокофьев.

Еще одной идеей для подарка может быть анализатор качества воздуха. Это компактное устройство, которое измеряет уровень углекислого газа, влажность, температуру, концентрацию частиц и органических соединений. На дисплее отображаются все показатели, что позволяет сразу понять, безопасно ли находиться в помещении и нужно ли проветривать комнату.

Немалой популярностью пользуются и зарядные станции для нескольких устройств. Это практичное решение для тех, у кого на столе всегда слишком много проводов. Такие станции позволяют одновременно заряжать смартфон, наушники, умные часы и другие устройства, а также часто поддерживают быструю зарядку и магнитную фиксацию.

Фото: 123RF.com/xanthius

Еще один вариант – умная подушка. Устройство сочетает свойства ортопедической подушки и трекера сна: натуральный латекс поддерживает правильное положение головы и шеи, а рельефная поверхность мягко расслабляет мышцы. Встроенные датчики отслеживают дыхание, пульс и движения, формируя подробный отчет о качестве сна в приложении. В некоторых вариантах есть и функция снижения храпа – легкая вибрация помогает мягко изменить положение и улучшить дыхание.

Универсальным подарком продолжает оставаться колонка с голосовым управлением. Такие устройства помогают управлять музыкой и умными устройствами в доме, напоминают о задачах, отвечают на вопросы, создают атмосферу и даже помогают готовить ужин по рецептам.

Для красоты и здоровья

Фото: ТАСС/Zuma/Ferrari

Также одними из самых популярных гаджетов в 2025 году стали умные кольца. Несмотря на минималистичный внешний вид, они оснащены сенсорами, которые отслеживают пульс, активность, уровень стресса, температуру тела и качество сна. Такой гаджет почти не ощущается на руке, работает долго без подзарядки и помогает получить точную картину состояния организма.

Полезным подарком может стать и персональный массажер. В последнее время они стали мастхэв среди тех, кто много работает за компьютером или активно занимается спортом. Компактные и тихие устройства снимают напряжение, разогревают мышцы и помогают восстановиться после тренировки, а также помещаются в сумку или рюкзак.

Также помощником могут стать весы с анализом состава тела. Это устройство оценивает не только вес, но и соотношение мышечной и жировой массы, уровень воды, метаболизм и биологический возраст. Благодаря этому можно отслеживать прогресс и корректировать питание или физическую активность.

Фото: 123RF.com/pkake2000

По словам Ильи Прокофьева, тренд 2025 года – гаджеты для ухода за кожей и расслабления глаз. Они помогают снизить усталость после дня за компьютером, улучшают микроциркуляцию, снимают напряжение и дополняют домашние бьюти-ритуалы. Такие устройства часто имеют несколько температурных режимов, вибрацию и легкий массажный эффект.

Также популярностью пользуются гаджеты для работы. Клавиатуры, портативные лампы для видеозвонков, органайзеры, автономные хабы – все эти устройства помогут сделать рабочее пространство комфортнее. Они подойдут тем, кто работает удаленно, часто перемещается или любит порядок на столе.

Технологии помогают экономить время, лучше восстанавливаться, создавать уют и получать новые впечатления. А главное – они подходят людям разного возраста и образа жизни, что делает их универсальными и по-настоящему желанными подарками под елку в 2026 году.

