iPhone XS и XC: ждать ли революцию от презентации Apple

12 сентября пройдет презентация новых продуктов от компании Apple. Портал Москва 24 собрал главные слухи и инсайды и спешит ими поделиться.

Почему это так важно?

Apple – вершина и само воплощение капитализма. Именно влияние на аудиторию сделало Apple самой дорогой корпорацией в мире. Ее продукция – это не просто очередное устройство: фанаты готовы стоять в очередях по несколько дней, лишь бы оказаться в числе первых пользователей, а недоброжелатели говорят о настоящем культе.

Тем временем компания во многом способна потягаться с сильнейшими государствами, в том числе и по доходам. В этом смысле ежегодная презентация новых продуктов Apple – одно из ключевых событий, его можно даже сравнить с тронной речью королевы Великобритании, которая каждый год произносит ее перед парламентом, и где представляет программу на следующий год.

Сама презентация пройдет сегодня, 12 сентября, в театре имени Стива Джобса.

Флагманы

Традиционно Apple крайне серьезно относится к "сливам" до презентации, и все следующие утверждения относятся лишь к прогнозам, слухам и немногочисленным утечкам. Главное, что ожидают от мероприятия, – показ новых моделей iPhone.

В этом году IT-фанаты ждут, что Apple представит сразу три модели. Две из них будут флагманами, и большинство экспертов полагают, что никаких революционных изменений здесь не произойдет. Первая модель, вероятнее всего, получит название iPhone XS с 5,8-дюймовой версией OLED-экрана, вторая обзаведется приставкой -Plus к имени и дисплеем в 6,5 дюйма. За производительность будет отвечать 7-нанометровый процессор A12 и 4Гб оперативной памяти. Обе модели оснастят двойной камерой и встроенной памятью на 64, 256 и 512 Гб. Дизайн, а значит и уже традиционные "уши", скорее всего, останутся прежними. Ожидается, что флагманы можно будет приобрести в белой, черной и золотой расцветках.

Минимальная цена iPhone XS должна составить 899 долларов, а iPhone XS Plus – 999.

Вообще, если основные слухи сбудутся, то эта презентация скорее будет интересна в большей степени владельцам iPhone 8 и более старших моделей. Те, у кого в руках уже есть iPhone X, вряд ли будут готовы "слить" стоимость навороченного ноутбука на покупку непринципиально обновленного близнеца "десятки".

Бюджетный iPhone

Для тех, кому эта сумма покажется неподъемной или чрезмерной, Apple, скорее всего, презентует "бюджетную" версию, которая получит название iPhone XС. Его оснащение будет скромнее: вместо OLED-дисплея ожидается жидкокристаллический в 6,1 дюйма. Скорее всего, он также получит процессор А12, но оперативная память будет "лишь" 3Гб, как на предыдущих моделях. Кроме того, камера будет только одна, а встроенная память ограничена набором в 64 и 256 Гб.

Некоторые функции флагманских моделей, вроде поддержки Apple Pencil и ProMotion, также не будут доступны. Зато на выбор могут предоставить целых шесть цветов: белый, черный, оранжевый, серый, красный и синий. Цена "бюджетной" модели будет поменьше: предположительно, 749 долларов.

По неподтвержденной пока информации, оформить предзаказ на флагманские модели можно будет практически сразу после презентации, 14 сентября, а уже на 21 число намечен старт продаж в магазинах.

С "бюджетной" моделью не все так гладко, возможно, ее поставки начнутся только в ноябре из-за проблем с экранами. Кроме того, сразу несколько экспертов говорили о том, что в некоторых регионах можно будет купить iPhone с поддержкой сразу двух SIM-карт, что для Apple, в общем-то, революционно.

Умные часы

Другая ожидаемая новинка – очередная версия Apple Watch. Судя по промофото, которые появились недавно в СМИ, здесь уже ожидается редизайн. В четвертой серии уменьшили рамки при предыдущих размерах самого корпуса: по фото видно, что на экране может поместиться до восьми виджетов вместо трех, как было ранее. Скорее всего, обновится процессор, в зависимости от версии это будет S4 или W3, встроенная память – только 16 Гб. К сожалению, о цене пока информации нет, а насчет цветов – только серый, серебристый и золотой.

Рабочие продукты

Следующие возможные кандидаты на освещение – iPad и MacBook. Планшет, возможно, избавится от разъема для наушников и кнопки "Домой". Кроме того, ожидается, что у него будет поддержка Face ID. Технические характеристики планшета вызывают споры: возможно, он получит новый процессор А12Х и встроенную память от 64Гб до 1Тб. К сожалению, о цене новой модели информации тоже пока нет. Зато, наконец-то, появились новые данные о MacBook.

В среде экспертов наиболее точные предсказания о новинках Apple давал аналитик KGI Минг-Чи Куо, и он считает, что новый ноут получит 12- или 13-дюймовый экран. Кроме того, он говорит о том, что это будет не обновление ветки, а новый продукт в категории более бюджетных моделей. Ожидаемая цена составляет 999 долларов.

В итоге

Другие продукты компании традиционно остаются на вторых ролях. Кто-то говорит, что, возможно, Apple представит более дешевую версию "умной" колонки HomePod, продажи которой оказались низкими, в том числе из-за высокой стоимости. Часть экспертов "болеет" за то, что компания объявит дату выхода "коврика" для беспроводной зарядки AirPower.

Еще раз повторяем, что ничего из вышесказанного не получило официального подтверждения от компании Apple, и все может повернуться совсем иначе. В этом году корпорация явно позаботилась о безопасности информации и, возможно, нас будет ожидать не один сюрприз. Но, как показывает практика, скорее всего, революционных прорывов в этот раз ждать не стоит.

А самым нетерпеливым можно посоветовать пересмотреть ту историческую презентацию 2007 года, где Стив Джобс представил самую первую версию iPhone.