OnePlus, Galaxy, Xiaomi: какой планшет выбрать в конце 2023 года

До Нового года осталось совсем немного времени – соответственно, и для выбора подарков близким и себе любимым. И наверняка для многих одним из самых желанных презентов станет планшет. Техноблогер Андрей Рассказов сориентирует в их огромном многообразии и подскажет, какой вариант подойдет лучше всего, исходя из целей и бюджета.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Зачем вообще нужен планшет? Смотреть контент можно на смартфоне или телевизоре, а работать проще всего на ноутбуке. Но если нужно более компактное решение, планшет становится очень даже востребован. А если вы частенько в дороге, можно привести целый список функций, которые наверняка пригодятся.

Но как найти что-то стоящее? И каким вообще должен быть планшет? Дорогим, как ноутбук, чтобы его подменять, или более бюджетным? Мы собрали пятерку вариантов, популярных на рынке. Каждый из них пригодится под те или иные задачи – в зависимости от индивидуальных потребностей.

Xiaomi Mi Pad 6





Сразу оговоримся, что в России продается только стандартный вариант этого планшета. Хотя в интернете можно заказать версию Pro, которую привезут из-за рубежа.

У стандартного варианта этого планшета достаточно классические характеристики.

Процессор Qualcomm Snapdragon 870 (был выпущен в 2021 году);

Память – 128 или 258 гигабайт;

Оперативная память – 8 гигабайт;

Дисплей диагональю 11 дюймов с матрицей IPS и частотой обновления в 144 Гц.

Перед нами планшет с базовым функционалом на операционной системе Android. К нему можно докупить клавиатуру и стилус – ручку для письма и рисования на дисплее. Звук у него стерео – его будет вполне достаточно для просмотра роликов на YouTube, страниц в интернете и соцсетей.

Цена: около 40 000 рублей

iPad Air (2022) M1

Это база, но продвинутая. Мы имеем планшет сильно лучше, чем просто iPad (2022), который получился совсем "беззубым". Линейку Air сделали наподобие ноутбуков, то есть это должны быть компактные, но производительные устройства.

Тут у нас 10″ экрана с частотой обновления 60 Гц, это обычная Retina. У него отличный дизайн, который взяли из Pro-линейки. А главное – процессор. Тут стоит М1, которого хватит для любых задач. Собственно, Apple еще не придумала, чем занять этот процессор в планшете, поэтому они начали портировать консольные игры на свои устройства.

Для нас как для пользователей это значит, что мы берем устройство на несколько лет вперед. При этом к нему можно подключить Apple Pencil второго поколения, клавиатуру (все это нужно будет купить отдельно, но сама опция апгрейда отличная).

В итоге мы получаем очень неплохое соотношение "цена – производительность", хотя и не лучшее в нашей подборке. На девайсе можно делать все: и смотреть контент, и создавать собственный. Компания Blackmagic выпустила свою профессиональную программу для монтажа – DaVinci для iPad, и на этой модели она будет работать отлично. Вы можете печатать тексты в бесконечных количествах и рисовать – как в приложениях из App Store, так и в профессиональных программах вроде Photoshop, которая тут тоже есть.

Цена: от 60 000 рублей

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Ультимативные планшеты на Android тоже есть, хоть и совсем не дешевые. Вариант от Samsung отличный пример: тут лучшие характеристики 2023 года.

Процессор – Qualcomm Snapdragon 8 gen 2

Память – до 1 Тб

Оперативная память – до 16 ГБ

Экран – 14,6″, AMOLED, частота обновления 120 Гц

Со всем этим можно делать любые задачи, играть в любые игры, запускать любые приложения. Вот только нет на Android полноценного Photoshop, разве что специальные версии. Нет DaVinci для монтажа – есть аналоги, но сильно проще.

Однако это самый большой экран в индустрии до сих пор. На таком и смотреть контент, и производить его – сплошное удовольствие. Я и сам таким пользовался некоторое время во время тестирования, и лучше я пока не видел ничего.

Работать с текстами на таком удобно, если есть стол и клавиатура. У него полноценная файловая система, которая работает открыто и просто. У него удобный рабочий стол и бесконечные возможности для мультиоконности, которые очень удобно реализованы (справедливости ради, должен отметить, что все планшеты в статье умеют работать в мультиоконных режимах).

И вот вроде все вам доступно, и ничего лучше на рынке Android-планшетов нет... Но полноценных профессиональных приложений на него попросту не существует. Ну и еще один нюанс – заоблачные цены.

Цена: от 110 000 рублей

iPad Pro M2 (2022)

Apple противопоставит свою Pro-линейку в качестве такого же ультимативного гаджета. Это большая версия на 12,9 дюйма. Процессор внутри – M2, самое мощное, что, кажется, возможно сегодня установить в планшет.

Судя по тестам и опыту использования, которых полно в интернете, мощности этого планшета попросту некуда девать. А также это один из лучших экранов, потому что матрица здесь – Mini LED. Короче говоря, это ультимативное решение во всех аспектах. К слову, так как это Apple, вы получаете еще и дополнительные профессиональные приложения, где эту мощность можно будет раскрыть.

Но пусть вас это не окрыляет. Дело в том, что это по-прежнему iPad OS и это закрытая система, которая далека от Mac OS. Это все еще не компьютер, и многие вещи, вроде файлового менеджмента, тут обстоят далеко не идеально.

Цена: от 115 000 рублей

OnePlus Pad





Самое интересное напоследок. И да, это Android-планшет, причем первое его поколение. Компанию One+ многие знают по их смартфонам, которые были когда-то легендарными. Потом компанию купил холдинг BBK (Oppo, Vivo и тд), и смартфоны стали самыми обычными.

Поэтому первая ревизия планшета для нас особенно интересна, так как он заметно выделяется среди конкурентов. Есть даже ощущение, что они сделали слишком хороший продукт и, возможно, даже теряют на нем деньги, чтобы у покупателей появилась лояльность к бренду. Так с чем же мы имеем дело?

Процессор – Dimensity 9000 (аналог Qualcomm Snapdragon 8 gen 1)

Память – 128 ГБ

Оперативная память – 8 Гб

Экран – 11.6″, 144 Гц, AMOLED

У него отличная оболочка Oxygen OS, она гораздо легче Android в стандартной версии, и потому вся система работает быстрее. У него отлично реализована многооконность и интуитивные жесты.

Экран с частотой обновления 144 Гц выдает максимально плавную картинку. Более того, это самая высокая частота обновления в нашей подборке.

Дизайн – это вкусовщина. Ребята сделали его похожим на какой-то усредненный смартфон OnePlus, Vivo или Oppo. Никакой самобытности или минимализма из-за огромного выреза под основную камеру.

Зато у него флагманские характеристики, отличный экран и прекрасный, к слову, звук. Это снова то устройство, которое можно усовершенствовать, добавив клавиатуру и стилус, а его производительности хватит на несколько лет для любых игр и приложений. Но самое главное – у него лучшее соотношение "производительность-цена"в нашей подборке.

Цена: от 40 000 рублей