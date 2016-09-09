Телескоп для поиска особо опасных астероидов могут создать в России

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Оптический телескоп для отслеживания астероидов, которые угрожают нашей планете, могут создать в России. С таким предложением на форуме "Армия-2016" выступила корпорация "Системы прецизионного приборостроения", сообщает ТАСС.

По словам директора компании Юрия Роя, планируется создание двухметрового телескопа для обнаружения опасных небесных тел – астероидов и комет.

К выполнению этой задачи, отметил Рой, можно привлечь строящийся телескоп в Алтайском оптико-лазерном центре, который предназначен для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите.

Новый телескоп могут создать уже к 2018 году.