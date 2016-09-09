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09 сентября 2016, 18:49

Технологии

Телескоп для поиска особо опасных астероидов могут создать в России

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Оптический телескоп для отслеживания астероидов, которые угрожают нашей планете, могут создать в России. С таким предложением на форуме "Армия-2016" выступила корпорация "Системы прецизионного приборостроения", сообщает ТАСС.

По словам директора компании Юрия Роя, планируется создание двухметрового телескопа для обнаружения опасных небесных тел – астероидов и комет.

К выполнению этой задачи, отметил Рой, можно привлечь строящийся телескоп в Алтайском оптико-лазерном центре, который предназначен для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите.

Новый телескоп могут создать уже к 2018 году.

Международный военно-технический форум "Армия – 2016" открылся в подмосковной Кубинке 7 сентября . Выставка состоит из трех кластеров: парк "Патриот", полигон "Алабино" и аэродром "Кубинка". Общая площадь экспозиции составляет более 140 тысяч квадратных метров.

На выставке можно увидеть образцы новейшей военной техники, стрелкового оружия, танков, бронемашин, самолетов, вертолетов и многое другое. С 9 по 11 сентября двери форума будут открыты для всех желающих.

технологии астероиды телескопы

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