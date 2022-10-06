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06 октября, 16:59

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Эксперт призвал не демонизировать WhatsApp после слов Дурова

Уследить за всеми: действительно ли WhatsApp контролирует гаджеты

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что пользоваться WhatsApp небезопасно. По его словам, через мессенджер хакеры способны получить доступ к телефону и следить за пользователями. Разбираемся, действительно ли WhatsApp лучше сторониться и есть ли вообще неуязвимые мессенджеры.

Обширный контроль

Фото: depositphotos/Mykola

Хакеры способны получить полный доступ ко всем данным на телефоне, где установлен WhatsApp, утверждает Павел Дуров. Это возможно из-за проблемы безопасности, о которой ранее рассказали сами разработчики мессенджера.

Чтобы установить контроль над гаджетом, хакерам достаточно прислать абоненту вредоносное видео либо начать в программе видеозвонок. Схожие проблемы в системе безопасности WhatsApp уже выявляли с 2017 по 2020 год, обратил внимание Дуров. В 2016-м в программе вовсе не было шифрования данных, добавил он.

Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp: он уже 13 лет является инструментом слежки.
Павел Дуров
основатель Telegram

В то же время сами разработчики мессенджера убеждали, что бреши в системе безопасности были исправлены в более поздних версиях программы и чтобы решить проблему, достаточно обновить WhatsApp до последней версии.

Ранее об опасностях работы с этим приложением предупреждали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Там сообщили, что в Сети появились неофициальные версии WhatsApp и его всевозможные модификации. Все они созданы для операционной системы Android. Такие программы не гарантируют безопасную передачу данных между пользователями, говорил старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Удалять?

Фото: depositphotos/diego_cervo

У любой программы могут быть уязвимости, это совершенно нормальная ситуация. Об этом Москве 24 заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Я бы не стал так демонизировать WhatsApp. Уязвимости в программном обеспечении – естественный процесс. Мы можем не знать про их существование. Возможно, их нет, а возможно, и есть. Может, их найдут завтра, а может, и через неделю. Уровень критичности этих уязвимостей обсуждается при обнаружении.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

К заявлениям наподобие высказывания Дурова эксперт призвал относиться с осторожностью. Он напомнил, что Telegram является одним из главных конкурентов WhatsApp. Поэтому слова его основателя могли быть продиктованы желанием "подвинуть" другой мессенджер, предположил Ульянов. Более того, сам WhatsApp уже устранил те бреши, о которых рассказал Дуров.

"Большие адекватные компании, которые озабочены вопросами безопасности, раскрывают сведения об обнаруженных уязвимостях после их устранения. Так и нужно делать. Задача любого разработчика не только в том, чтобы попытаться устранить все возможности и ошибки еще до выпуска программы, но и оперативно устранять те уязвимости, обнаруженные в процессе эксплуатации", – обратил внимание эксперт.

О брешах в безопасности могут сообщать сами пользователи, также их регулярно выявляют специалисты разработчика. Кроме того, информация об уязвимостях появляется на хакерских форумах, рассказал Ульянов.

Задача – устранить ошибки, выпустить обновления и довести их до всех пользователей. И здесь уже должны включиться сами владельцы гаджетов. Не нужно пользоваться приложением, установленным пару лет назад. Необходимо оперативно устанавливать обновления.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Максимально безопасно скачивать мессенджеры только в официальных магазинах приложений. Также эксперт призвал обратить внимание на настройки безопасности. "Возможно, это дополнительный пароль на вход, дополнительный уровень шифрования данных при передаче. В большинстве мессенджеров есть эти настройки. Другое дело, что 95% пользователей не будут туда заглядывать. Они оставляют настройки по умолчанию", – указал эксперт.

Ульянов настоятельно рекомендует не открывать в мессенджере ссылки от незнакомых контактов, в общих группах или рекламных сообщениях. В этом случае вероятность наткнуться на вредоносную программу, которая получит доступ к данным на телефоне, довольно велика. От конкретного мессенджера подобная ситуация уже никак не зависит, заключил Ульянов.

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