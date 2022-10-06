Эксперт призвал не демонизировать WhatsApp после слов Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что пользоваться WhatsApp небезопасно. По его словам, через мессенджер хакеры способны получить доступ к телефону и следить за пользователями. Разбираемся, действительно ли WhatsApp лучше сторониться и есть ли вообще неуязвимые мессенджеры.

Обширный контроль

Хакеры способны получить полный доступ ко всем данным на телефоне, где установлен WhatsApp, утверждает Павел Дуров. Это возможно из-за проблемы безопасности, о которой ранее рассказали сами разработчики мессенджера.

Чтобы установить контроль над гаджетом, хакерам достаточно прислать абоненту вредоносное видео либо начать в программе видеозвонок. Схожие проблемы в системе безопасности WhatsApp уже выявляли с 2017 по 2020 год, обратил внимание Дуров. В 2016-м в программе вовсе не было шифрования данных, добавил он.





Павел Дуров основатель Telegram Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp: он уже 13 лет является инструментом слежки.

В то же время сами разработчики мессенджера убеждали, что бреши в системе безопасности были исправлены в более поздних версиях программы и чтобы решить проблему, достаточно обновить WhatsApp до последней версии.

Ранее об опасностях работы с этим приложением предупреждали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Там сообщили, что в Сети появились неофициальные версии WhatsApp и его всевозможные модификации. Все они созданы для операционной системы Android. Такие программы не гарантируют безопасную передачу данных между пользователями, говорил старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Удалять?

У любой программы могут быть уязвимости, это совершенно нормальная ситуация. Об этом Москве 24 заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Я бы не стал так демонизировать WhatsApp. Уязвимости в программном обеспечении – естественный процесс. Мы можем не знать про их существование. Возможно, их нет, а возможно, и есть. Может, их найдут завтра, а может, и через неделю. Уровень критичности этих уязвимостей обсуждается при обнаружении.

К заявлениям наподобие высказывания Дурова эксперт призвал относиться с осторожностью. Он напомнил, что Telegram является одним из главных конкурентов WhatsApp. Поэтому слова его основателя могли быть продиктованы желанием "подвинуть" другой мессенджер, предположил Ульянов. Более того, сам WhatsApp уже устранил те бреши, о которых рассказал Дуров.

"Большие адекватные компании, которые озабочены вопросами безопасности, раскрывают сведения об обнаруженных уязвимостях после их устранения. Так и нужно делать. Задача любого разработчика не только в том, чтобы попытаться устранить все возможности и ошибки еще до выпуска программы, но и оперативно устранять те уязвимости, обнаруженные в процессе эксплуатации", – обратил внимание эксперт.

О брешах в безопасности могут сообщать сами пользователи, также их регулярно выявляют специалисты разработчика. Кроме того, информация об уязвимостях появляется на хакерских форумах, рассказал Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Задача – устранить ошибки, выпустить обновления и довести их до всех пользователей. И здесь уже должны включиться сами владельцы гаджетов. Не нужно пользоваться приложением, установленным пару лет назад. Необходимо оперативно устанавливать обновления.

Максимально безопасно скачивать мессенджеры только в официальных магазинах приложений. Также эксперт призвал обратить внимание на настройки безопасности. "Возможно, это дополнительный пароль на вход, дополнительный уровень шифрования данных при передаче. В большинстве мессенджеров есть эти настройки. Другое дело, что 95% пользователей не будут туда заглядывать. Они оставляют настройки по умолчанию", – указал эксперт.

Ульянов настоятельно рекомендует не открывать в мессенджере ссылки от незнакомых контактов, в общих группах или рекламных сообщениях. В этом случае вероятность наткнуться на вредоносную программу, которая получит доступ к данным на телефоне, довольно велика. От конкретного мессенджера подобная ситуация уже никак не зависит, заключил Ульянов.

