WhatsApp позволит пользователям скрывать онлайн-статус

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Мессенджер WhatsApp запустил бета-версию приложения, которое позволяет тестерам скрывать свой онлайн-статус. Об этом сообщает WABetaInfo.

При этом принять участие в тестировании больше нельзя. В компании сообщили, что соответствующая программа мессенджера достигла максимального количества пользователей, поэтому больше не может принимать участников.

Ранее сообщалось, что Apple выпустила новую операционную систему iOS 16, которая в том числе доступна и пользователям из РФ. Новое обновление позволяет вынести на экран блокировки некоторые виджеты, настроить показ уведомлений, а также выбрать шрифт и цвет часов. Кроме того, на экран блокировки после обновления можно будет установить слайд-шоу фотографий или 3D-эффект для некоторых заставок.

