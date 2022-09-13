Apple проведет еще одну презентацию осенью и представит новый MacBook

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Apple планирует провести еще одну презентацию гаджетов до конца года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отчет источников среди поставщиков компании.

По их словам, планируется начать производство новых MacBook Pro в сроки, чтобы устройства были готовы к доставке покупателям поздней осенью. На основе этого специалисты заключили, что Apple проведет мероприятие в октябре.

Компания покажет MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max. Apple намерена выпустить две модели с экранами диагональю 14 и 16 дюймов.

По данным издания, Apple потребовала от азиатских партнеров сокращения производства актуальных моделей Mac. Компания сократила и выпуск оригинальных AirPods Pro после анонса новой модели.

Ранее сообщалось, что Apple до конца текущего года создаст подписку на покупку своих смартфонов. По словам журналиста Марка Гурмана, компания пару месяцев назад протестировала опцию по продаже iPhone.

Он утверждает, что благодаря подписке фанаты продукции смогут покупать смартфоны и отслеживать появление новых версий.

