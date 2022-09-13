Apple проведет еще одну презентацию осенью и представит новый MacBook

16:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Apple планирует провести еще одну презентацию гаджетов до конца года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отчет источников среди поставщиков компании.
По их словам, планируется начать производство новых MacBook Pro в сроки, чтобы устройства были готовы к доставке покупателям поздней осенью. На основе этого специалисты заключили, что Apple проведет мероприятие в октябре.
Компания покажет MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max. Apple намерена выпустить две модели с экранами диагональю 14 и 16 дюймов.
По данным издания, Apple потребовала от азиатских партнеров сокращения производства актуальных моделей Mac. Компания сократила и выпуск оригинальных AirPods Pro после анонса новой модели.
Ранее сообщалось, что Apple до конца текущего года создаст подписку на покупку своих смартфонов. По словам журналиста Марка Гурмана, компания пару месяцев назад протестировала опцию по продаже iPhone.
Он утверждает, что благодаря подписке фанаты продукции смогут покупать смартфоны и отслеживать появление новых версий.
В Минпромторге РФ пообещали привезти новые модели iPhone по параллельному импорту
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: