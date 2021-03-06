Названы лучшие гаджеты в подарок на 8 Марта

8 Марта уже близко. Придумывать что-то нет времени, заказывать экстраординарное – тем более. В общем, нужно что-то интересное прямо сейчас. Лично я могу порекомендовать гаджеты, но на этот раз мы расширим горизонты, за пределы смартфонов. Бюджет – около пяти тысяч рублей, а иногда будет и того меньше. Так что приглашаю вас присоединиться к моему онлайн-поиску.

Xiaomi Mi Band 5



Не в первый раз умный браслет Xiaomi выручает как идеальный недорогой подарок. Пятая версия сильно подросла по сравнению с предшественниками. Если раньше это был пульсометр и шагомер, то теперь это полноценный фитнес-трекер. Он понимает и измеряет до 11 видов упражнений. Датчик измерения пульса стал на 50% точнее по сравнению с прошлой версией.

Добавились специальные функции для женщин, например слежка за циклом. Браслет понимает это и следит за состоянием здоровья – предупреждает заранее о начале цикла, попутно измеряя уровень стресса.

Более того, теперь браслет можно заряжать магнитным способом, его не нужно доставать из ремешка. А версия с NFC связывается с другими умными девайсами от этого бренда и выступает в роли способа бесконтактной оплаты. И при увеличении функциональности, увеличении размера дисплея и его качества Mi Band 5 по прежнему живет до двух недель от одного заряда.

Цена – не более 3 000 рублей



Умные весы Picooc



И прежде чем дарить такой подарок – разберитесь в их функциональности. И только после этого презентуйте. Потому что подарить весы девушке без причины не лучшая идея. А умные весы Picooc Mini или любые другие – это крайне полезный гаджет для дома.

Помимо веса, устройство показывает более 15 показателей тела. И, да, это не медицинское устройство, они не подойдут для математически точных измерений. Однако это идеальный инструмент, чтобы понимать тенденции вашего организма. Дать примерное понимание того, сколько в вашем организме воды, какой процент занимает мышечная ткань, жировая или костная. А при ежедневных или еженедельных измерениях приложение-компаньон покажет, к какому результату вы двигаетесь, и даже даст советы по улучшению показателей тела.

Работает все через технологию биоимпеданса. То есть через ваш организм пропускается слабый разряд тока, который вы никогда не почувствуете. Специальный датчик пропускает сигнал и улавливает его после того, как он прошел через ваше тело. По изменениям устройство может прикинуть состав вашего тела. В общем штука крайне полезная, чтобы понимать, насколько вы близки к критическим показателям, если у вас есть такая тенденция. Или следить за изменениями, если вы решили похудеть, подкачаться или набрать вес.

Цена – не более 3 000 рублей (за версию Mini)



TWS наушники Xiaomi



И снова китайский бренд выручает, когда нужны полностью беспроводные наушники. Могу рекомендовать Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Это отличные беспроводные затычки за свои деньги. Работают как стандартная Bluetooth-гарнитура. То есть один раз сопрягли со смартфоном и дальше без проблем слушаете при включении.

Что касается звука, могу заверить вас, что он очень неплох за деньги, которые за них просят. Во всяком случае, слушать музыку через стриминговые сервисы их вполне хватит. Звуковую сцену вы сможете различать, хотя иногда басы будут перекрывать все остальные частоты.

Но вы получаете TWS наушники, а удобство такого гаджета легко недооценить. Попробовав однажды, на проводные уже невозможно вернуться. Большой бонус в том, что работают они как с Android, так и с iOS-устройствами.

Цена – не более 1 500 рублей



Фотоаппарат моментальной печати



Тут предлагаю выбиться из бюджета, но уверяю, оно того стоит. Рассмотрим фотоаппарат Fujifilm Instax Mini 11. Принцип действия у него как у стандартного Polaroid. Внутрь вставляются картриджи мгновенной печати, а после нажатия кнопки спуска вы получите готовое фото. Гаджет отличный и является центром притяжения на вечеринке.

И можете не беспокоиться за качество. Аппарат все делает автоматически, быть профессионалом не нужно. Навели – щелкнули – готово. А в темноте работает вспышка, которая отлично высвечивает лица и оставляет в тени все постороннее.

В таком подарке, помимо бюджета, нужно принимать в расчет только одно – картриджи. У Fujifilm, как и у других производителей, собственные картриджи. Так что озаботьтесь сразу начальным комплектом.

Цена – не более 6 200 рублей





В конце хотелось бы добавить гаджет для наведения красоты: фен или плойку. Но если честно, в нашем бюджете ничего достойного просто нет. А подарить "еще один" гаджет – это не наш вариант.

Так что напоследок хочу предложить самый беспроигрышный вариант – подарочный сертификат. Но не в магазин косметики. Ни в коем случае! Лучше всего дарить такой сертификат в магазины товаров для дома. В нашем бюджете можно и домашнюю одежду приобрести, и свечи с запахом и без, и много чего еще. После тридцати шопинг в отделах для дома доставляет куда больше удовольствия, чем покупка одежды или косметики.

Надеюсь ваше 8 Марта пройдет отлично и подарок, который вы подберете, понравится подруге, жене, сестре, маме, дочке или дочке маминой подруги. Но не забывайте, подарок – только часть важной даты. Устроить праздник вы должны будете сами!