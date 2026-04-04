04 апреля, 08:00

Эксперт Викторов: базовый набор гаджетов для весенней уборки обойдется в 35–60 тыс. руб

Базовый набор: какая техника поможет автоматизировать уборку весной

Базовый набор для весенней уборки – например, вертикальный пылесос, робот-мойщик окон и мини-мойка высокого давления – обойдется россиянам примерно в 35–60 тысяч рублей в 2026 году, заявили эксперты. Подробнее – в нашем материале.

Весной заметно увеличивается спрос на устройства для глубокой и быстрой уборки, рассказал Москве 24 руководитель направления "Бытовая техника и электроника" маркетплейса "Мегамаркет" Владимир Викторов.
Эксперт отметил, что к базовому набору для наведения чистоты весной чаще всего относятся вертикальные и ручные пылесосы, роботы-мойщики окон, компактные мини-мойки высокого давления и пароочистители.

"Эти устройства не заменяют регулярный уход за домом, но позволяют существенно сократить время уборки и повысить ее качество при правильном использовании", – сказал он.

Например, роботы-мойщики окон автоматически очищают стеклянные поверхности, фиксируясь на них с помощью вакуума. Они равномерно распределяют моющее средство и подходят для окон, зеркал и плитки. Средняя стоимость таких устройств весной 2026 года составляет 15–30 тысяч рублей в зависимости от мощности всасывания и системы навигации.

Вертикальные беспроводные пылесосы позволяют быстро убрать пыль после зимы, а ручные модели удобны для чистки мебели, салона автомобиля и труднодоступных мест. Средняя цена вертикального пылесоса варьируется от 12 до 25 тысяч рублей в зависимости от мощности всасывания, емкости аккумулятора и типа фильтрации.

Мини-мойки высокого давления, которые часто называют "домашними керхерами", помогают очистить балконы, фасады, садовую мебель и коврики. Стоимость таких устройств начинается примерно от 7–10 тысяч рублей и может достигать 25 тысяч в зависимости от давления и комплектации насадками.

В свою очередь, пароочистители используются для глубокой очистки плитки, кухонных поверхностей и сантехники без агрессивной химии. В среднем бытовые модели стоят от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от давления пара и объема резервуара.

При выборе устройств важно учитывать ряд факторов. Для пылесосов имеет значение мощность всасывания, тип фильтра и автономность, для мини-моек – показатель давления и производительность, для мойщиков окон – сила вакуумного сцепления и наличие страховки от падения, для пароочистителей – давление пара и набор насадок. Также стоит обращать внимание на уровень шума и совместимость с типом поверхностей в квартире.

"Покупатели часто ориентируются только на цену или популярность модели, но гораздо важнее понимать, для каких задач устройство приобретается", – предупредил Владимир Викторов.

По его словам, среди распространенных ошибок – покупка слишком мощной техники для небольшой квартиры, выбор беспроводного пылесоса без учета времени автономной работы, а также приобретение устройств с избыточным функционалом, который в дальнейшем не используется.

Кроме того, на рынке встречаются модели, которые выглядят эффектно, но не обладают достаточной производительностью для реальной генеральной уборки.

"Если устройство обещает заменить сразу несколько приборов, стоит внимательно изучить характеристики. Универсальность не всегда означает эффективность", – посоветовал эксперт.

В целом базовый набор для весенней уборки – например, вертикальный пылесос, робот-мойщик окон и мини-мойка высокого давления – этой весной обойдется россиянам приблизительно в 35–60 тысяч рублей. При выборе моделей среднего ценового сегмента расходы могут составить 50–80 тысяч, заключил Викторов.

