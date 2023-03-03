С "Миром": как в РФ будет работать новый способ расчетов картой через смартфон

В России продолжается работа по созданию нового способа оплаты картами "Мир" через экран смартфона по QR-коду. Некоторые банки планируют внедрить технологию для клиентов до конца года. Схема позволит совершать покупки в том числе владельцам iPhone. Рассказываем подробности и разбираемся, будет ли безопасной новая схема.



Покупки с помощью смартфона

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Платежная система "Мир" подготовила для российских банков дополнительное требование к защите нового способа платежей картой по QR-коду. Речь идет о разрабатываемой схеме оплаты с помощью смартфона. Планируется, что клиент будет формировать QR-код на устройстве в мобильном приложении банка. Затем продавец на кассе его считает и спишется нужная сумма.

Новое требование к банкам касается защиты QR-кода, который может стать еще одной формой карты "Мир". Предполагается, что при оплате смартфоном операции должны будут содержать не данные пластика, а зашифрованную ссылку на них. Это поможет обеспечить высокий уровень безопасности. С 25 апреля этого года требования к защите станут для банков обязательными.

В рамках новой технологии QR-код, по сути, становится виртуальной картой "Мир", рассказали Москве 24 в Национальной системе платежных карт (НСПК).





пресс-служба НСПК Это позволит сохранить все привычные клиенту возможности – делать покупки с помощью смартфона, получать кешбэк и другие предоставляемые банком и платежной системой преимущества.

Работа над новой схемой бесконтактной оплаты смартфоном для держателей карты "Мир" ведется с прошлого года. Некоторые банки планируют запустить функцию уже в 2023 году, пишут СМИ.



Будет востребовано?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Егор Кривошея рассказал Москве 24, что новая схема оплаты смартфоном через QR-код будет выгодна в том числе владельцам iPhone.





Егор Кривошея руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" После того как компания Apple заблокировала россиянам доступ к своей платежной системе Apple Pay, владельцы iPhone в России фактически лишились возможности совершать покупки при помощи смартфона. Поэтому среди них предлагаемый способ будет востребован.

Еще одна потенциальная категория пользователей новой схемы оплаты – владельцы смартфонов без возможности оплаты через чипы NFC, которые применяют для бесконтактных платежей, считает специалист.

Он также положительно оценил требование к банкам по дополнительной защите QR-кода в рамках платежей картой "Мир".

"Риски незащищенной оплаты QR-кодом в том, что посторонние могут его увидеть и заснять на камеру. Просканировав простой QR, злоумышленники получат доступ к вашим платежным данным и смогут распоряжаться ими по своему усмотрению, например расплачиваться на интернет-сайтах", – объясняет эксперт.

Егор Кривошея подчеркнул, что предлагаемая схема шифрования QR-кода позволит дополнительно обезопасить покупателя. Даже отсканировав его, преступник не сможет получить платежные данные карты, заключил специалист.

