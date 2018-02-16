5 флагманских смартфонов, которые мы увидим в ближайшее время

До премьеры нового iPhone осталось больше полугода, но скучать некогда: мобильная индустрия не стоит на месте, и в ближайшее время мы увидим немало новых и необычных флагманских Android-смартфонов. Наш эксперт Дмитрий Бевза рассказывает о пяти самых интересных.

Samsung Galaxy S9/S9+

Начнем с главного конкурента iPhone. Именно Samsung 25 февраля в Барселоне на главной выставке мобильной индустрии Mobile World Сongress представит два новых смартфона – Samsung Galaxy S9/S9+ и новую док-станцию для них.

Об устройствах известно уже немало. В них будет стоять фирменный самсунговский процессор Exynos 9810 (также будет версия с процессором Qualcomm Snapdragon 845 для американского рынка), который производится по 10-нанометровому техпроцессу FinFET второго поколения. Новый мобильный чип имеет четыре высокопроизводительных ядра, работающих на частоте до 2,9 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой до 1,9 ГГц. Аппараты будут оснащены 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X, накопителем на 64/128/256 Гб, 5,8-дюймовым (у Galaxy S9) и 6,2-дюймовым (SuperAMOLED у S9+) дисплеями с разрешением QHD+. Оба смартфона защищены от пыли и влаги по стандарту IP68.

Помимо различных размеров у смартфонов будут и разные тыльные камеры. Galaxy S9 оснастят одиночной, а S9+ получит двойную камеру с оптическим зумом. Камеры смартфонов, возможно, получат переменную диафрагму (дневной и ночной режимы съемки). Сканер отпечатков пальцев перенесен под камеру. Это важно, так как его боковое расположение было серьезным эргономическим недостатком Galaxy S8/8+. Остается сканер радужной оболочки глаз (посмотрим, как он будет работать, ведь в Galaxy S8/8+ использовать его было сложно), и усовершенствована технология распознавания лиц. Разумеется, Galaxy S9/S9+ будет поддерживать сервис бесконтактных платежей Samsung Pay.

Отметим, что помимо высокой производительности акцент в новом процессоре Exynos 9810 сделан на поддержку функции искусственного интеллекта (это вообще мейнстрим современных мобильных чипов), что позволит процессору более точно идентифицировать людей и предметы на снимках, автоматически каталогизировать фотографии, более точно распознавать лица и в режиме реального времени настраивать камеру в зависимости от объекта съемки.

Также в Барселоне будет представлена и обновленная версия фирменной док-станции для S9/S9+. Смартфоны в этой док-станции будут располагаться горизонтально и использоваться как тачпады при подключении к монитору. Напомним, что Galaxy S9 и S9+ поддерживают режим работы "Персональный компьютер".

И насчет стоимости: ресурс TechRadar опубликовал информацию источника среди британских ретейлеров. Согласно этим данным, Samsung Galaxy S9 будет на 100 фунтов дороже, чем Galaxy S8 во время прошлогодней премьеры (тогда цена начиналась от 689 фунтов).

Huawei P20 Plus (P11 Plus)

And now, in order to complete the series, your very first look at the regular #Huawei P11/P20 (name TBC). Again, 360° video + dimensions, on behalf of @tigermobiles... https://t.co/lEJrA4Esd0 pic.twitter.com/pcc3KaD4AZ — Steve H. (@OnLeaks) February 9, 2018

До сих пор нет единого мнения, как будет называться новая модель – Huawei P20 Plus или Huawei P11 Plus (напомним, что прошлогодний флагман назывался Huawei P10/P10 Plus).



Исследователь и охотник за утечками Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) опубликовал рендеры Huawei P20 Plus. По его мнению, компания тестирует две версии смартфона – с кнопкой-сканером отпечатков на передней панели и без нее. Кстати, кнопка-сканер на фронтальной панели давно не дает покоя инженерам Huawei. Она там то появляется, то исчезает. Так, например, она имеется в Mate 10, а вот в Mate 10 Pro она уже на задней панели.

Что же еще мы узнали о Huawei P20 Plus? Возможно, аппарат получит тройной модуль основной камеры. Две камеры будут расположены вертикально, в стиле iPhone X, а третья – чуть ниже и будет утоплена в корпус. Есть версия, что помимо традиционных для смартфонов Huawei широкоугольного и черно-белого модулей в аппарат добавили и длиннофокусный объектив для оптического зума. Все три объектива расположатся вдоль левого края задней панели.

Размеры смартфона – 155,3×74,2×7,7 миллиметра, выступ камеры – 2,1 миллиметра. На опубликованных рендерах нет ни 3,5-миллиметрового входа для наушников, ни видимого сканера отпечатков пальцев. Возможно, он расположится на экране, а возможно, его заменит распознавание лица. Huawei, как и многие другие, активно работает над этой технологией и сильно продвинулась в области face recognition.

Презентация смартфона состоится 27 марта в Париже.

Vivo Xplay 7

Малоизвестная в России, но очень популярная в Китае компания Vivo грозится представить все на том же Mobile World Сongress–2018 свой флагман Xplay 7. Что же в нем главное? Судя по всему, Vivo удалось первой в мире оснастить свой смартфон сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Инженерный работающий сэмпл смартфона с таким сканером мы уже видели в январе в Лас-Вегасе на технологической выставке СES-2018. Вся интрига состоит в том, насколько быстро у китайцев получится внедрить это решение в уже серийный смартфон.

Что касается других характеристик, то надо отметить не просто безрамочный дизайн, а очень безрамочный дизайн. Соотношение площади экрана к площади фронтальной панели составляет 92,9%. Если данные, утекшие через технологический интернет-ресурс FoneArena, верны, то это самый высокий в мире показатель screen-to-body ratio.

Vivo Xplay 7, как и другие флагманы 2018 года, будет работать на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и получит (внимание!) 10 Гб оперативной памяти. Также ожидаются камера на базе модуля Sony IMX c четырехкратным зумом и накопитель емкостью от 256 до 512 Гб.

В общем, на бумаге Vivo Xplay 7 выглядит настоящим тигром. Посмотрим, как все будет на самом деле. Ждать осталось недолго.

Xiaomi Mi 7

Новый флагман Xiaomi оснастили 5,6-дюймовым OLED-дисплеем (разрешение Full HD+) и двойной основной камерой 16+16 Мп. В аппарате будет процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора поднимется до 4480 мАч. Если это действительно произойдет, аппарат сможет работать без подзарядки два дня.

Xiaomi Mi 7 получит поддержку беспроводной зарядки. Ориентировочная цена – $405 (без НДС). Xiaomi Mi 7 можно ожидать уже в первом квартале этого года, и остается очень небольшая вероятность, что его премьера состоится на Mobile World Сongress–2018. Однако, скорее всего, это произойдет несколько позже, на специальной презентации.

Вообще о Mi 7 ходит много слухов. Недавно в Сети появились рендеры задней панели смартфона с горизонтальной двойной камерой. Также есть две версии относительно сканера отпечатков пальцев. По одной версии, традиционный сканер будет расположен сзади, по другой – в Mi 7 будет использована фирменная функция разблокировки телефона по лицу и сканера не будет вовсе.

ZTE Axon M

Последний в нашем обзоре и, наверное, самый необычный телефон из вышедших на рынок за последние несколько лет. Да, ZTE Axon M уже продается в Китае, а в первом квартале 2018 года появится и в Европе.

ZTE Axon M примечателен в первую очередь своим необычным форм-фактором – "обратная горизонтальная раскладушка". Он действительно раскладывается как книга и оснащен двумя экранами, причем в сложенном виде они "смотрят" наружу.

Смартфон поддерживает четыре режима работы: стандартный – с одним работающим экраном, раскрытый – когда на каждом экране работает свое приложение, зеркальное отражение одного дисплея на другом (можно использовать для игр, просмотра фильмов и мини-презентаций) и режим одного большого экрана, когда смартфон превращается в планшет.

ZTE Axon M, безусловно, интересен, и, вероятно, нишевую аудиторию такой смартфон найдет. Но мы бы отметили его избыточную толщину (каждый модуль аппарата можно было бы сделать и тоньше), а также большой зазор между экранами. Это бросается в глаза при использовании смартфона в режиме планшета. Что странно, в ZTE Axon M стоит уже довольно старый Qualcomm Snapdragon 821, а не более новый Qualcomm Snapdragon 835. Тем не менее нельзя не отметить этот аппарат за его оригинальность. Больших рыночных перспектив у этого смартфона нет, но, возможно, он будет успешен как нишевое решение.

Конечно, часть информации, представленная в нашем обзоре, носит предположительный характер и базируется на утечках. Но, как показывает практика последних лет, процентов 90 таких утечек оказывается вполне достоверными, и даже есть подозрения (совсем небеспочвенные), что компании-производители сами организовывают некоторые утечки для подогрева интереса к предстоящим премьерам.

Дмитрий Бевза