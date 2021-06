5 флагманских смартфонов, которые мы увидим в ближайшее время

До премьеры нового iPhone осталось больше полугода, но скучать некогда: мобильная индустрия не стоит на месте, и в ближайшее время мы увидим немало новых и необычных флагманских Android-смартфонов. Наш эксперт Дмитрий Бевза рассказывает о пяти самых интересных.

Начнем с главного конкурента iPhone. Именно Samsung 25 февраля в Барселоне на главной выставке мобильной индустрии Mobile World Сongress представит два новых смартфона – Samsung Galaxy S9/S9+ и новую док-станцию для них.

Об устройствах известно уже немало. В них будет стоять фирменный самсунговский процессор Exynos 9810 (также будет версия с процессором Qualcomm Snapdragon 845 для американского рынка), который производится по 10-нанометровому техпроцессу FinFET второго поколения. Новый мобильный чип имеет четыре высокопроизводительных ядра, работающих на частоте до 2,9 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой до 1,9 ГГц. Аппараты будут оснащены 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X, накопителем на 64/128/256 Гб, 5,8-дюймовым (у Galaxy S9) и 6,2-дюймовым (SuperAMOLED у S9+) дисплеями с разрешением QHD+. Оба смартфона защищены от пыли и влаги по стандарту IP68.

Помимо различных размеров у смартфонов будут и разные тыльные камеры. Galaxy S9 оснастят одиночной, а S9+ получит двойную камеру с оптическим зумом. Камеры смартфонов, возможно, получат переменную диафрагму (дневной и ночной режимы съемки). Сканер отпечатков пальцев перенесен под камеру. Это важно, так как его боковое расположение было серьезным эргономическим недостатком Galaxy S8/8+. Остается сканер радужной оболочки глаз (посмотрим, как он будет работать, ведь в Galaxy S8/8+ использовать его было сложно), и усовершенствована технология распознавания лиц. Разумеется, Galaxy S9/S9+ будет поддерживать сервис бесконтактных платежей Samsung Pay.

Отметим, что помимо высокой производительности акцент в новом процессоре Exynos 9810 сделан на поддержку функции искусственного интеллекта (это вообще мейнстрим современных мобильных чипов), что позволит процессору более точно идентифицировать людей и предметы на снимках, автоматически каталогизировать фотографии, более точно распознавать лица и в режиме реального времени настраивать камеру в зависимости от объекта съемки.

Также в Барселоне будет представлена и обновленная версия фирменной док-станции для S9/S9+. Смартфоны в этой док-станции будут располагаться горизонтально и использоваться как тачпады при подключении к монитору. Напомним, что Galaxy S9 и S9+ поддерживают режим работы "Персональный компьютер".

И насчет стоимости: ресурс TechRadar опубликовал информацию источника среди британских ретейлеров. Согласно этим данным, Samsung Galaxy S9 будет на 100 фунтов дороже, чем Galaxy S8 во время прошлогодней премьеры (тогда цена начиналась от 689 фунтов).

And now, in order to complete the series, your very first look at the regular #Huawei P11/P20 (name TBC). Again, 360° video + dimensions, on behalf of @tigermobiles... https://t.co/lEJrA4Esd0 pic.twitter.com/pcc3KaD4AZ