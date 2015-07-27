Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля 2015, 20:37

Технологии

Работа системы "ВТБ24-Онлайн" восстановлена

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Работу системы "ВТБ24-Онлайн" удалось восстановить. Причины, которые привели к возникновению сбоя, устранены, сообщили m24.ru в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что из-за обновления программного обеспечения ряд клиентов не мог получить доступ к системе. В 16.00 последствия сбоя были устранены. Сейчас все работает в штатном режиме.

Ссылки по теме


Ранее m24.ru сообщало, что в работе онлайн-сервиса "ВТБ 24" произошел сбой.

Кредитное учреждение сообщало своим клиентам, что "по техническим причинам" возможно некорректное отображение или отсутствие информации о счетах и картах.

технические сбои системы ВТБ24

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика