Работа системы "ВТБ24-Онлайн" восстановлена

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Работу системы "ВТБ24-Онлайн" удалось восстановить. Причины, которые привели к возникновению сбоя, устранены, сообщили m24.ru в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что из-за обновления программного обеспечения ряд клиентов не мог получить доступ к системе. В 16.00 последствия сбоя были устранены. Сейчас все работает в штатном режиме.

Ранее m24.ru сообщало, что в работе онлайн-сервиса "ВТБ 24" произошел сбой.

Кредитное учреждение сообщало своим клиентам, что "по техническим причинам" возможно некорректное отображение или отсутствие информации о счетах и картах.