Спектакль "Петля" покажут в театре "Модернъ"

Фото: театр "Модернъ"

Спектакль Светланы Враговой и Рустама Ибрагимбекова "Петля" покажут в театре "Модернъ" 2 и 11 декабря.

Действие происходит в 1930-х годах в Париже, куда после Октябрьской революции эмигрировал товарищ и соратник князя Юсупова – полковник Александр Сергеевич Субботин (Олег Царев).

В свое время Субботин участвовал в убийстве Распутина. Теперь же, мучимый воспоминаниями и нападками кредиторов, он живет во французской гостинице со своим верным ординарцем ротмистром Коноваловым (Станислав Сытник).

"Кошмаром и двойником Субботина становится Распутин (Владимир Левашов), с которым герой постоянно ведет внутренний диалог. Потеря Родины и сломанная жизнь на чужбине приводят его к мысли о самоубийстве. В этот момент к нему случайно приходит Нина (Елена Стародуб). Женщина из той далекой жизни, которая казалась навсегда потерянной", - рассказали в театре.

В спектакле звучит русский романс "Мы Отечество не выбираем". Петля на сцене становится олицетворением внутренних терзаний главного героя и расплаты за содеянное.

Билеты от 500 до 2500 рублей.