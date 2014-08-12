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Москва 24

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12 августа 2014, 18:10

Спектакль "Цезарь и Клеопатра" представят в московских кинотеатрах

театральные постановки летний театральный фестиваль онлайн-трансляции

"Афиша": Спектакль "Цезарь и Клеопатра" покажут в кинотеатрах Москвы

В сетевых кинотеатрах "Кронверк синема" и "Формула кино" в рамках летнего театрального фестиваля 12, 13, 16 и 17 августа будут показывать канадский спектакль "Цезаря и Клеопатру", сообщает телеканал "Москва 24".


Одну из самых популярных пьес Бернарда Шоу в 2008 году поставил режиссер Дес Мак Ануфф специально для шекспировского театрального фестиваля, который уже более 60 лет ежегодно, с апреля по октябрь, проводится в Стратфорде. Главную роль в постановке сыграл прославленный актер Кристофер Пламмер. Заметим, что его Цезарь на 30 лет старше Цезаря в пьесе, но на этом и строится интерпретация Макануффа.

Для Клеопатры Цезарь – это в первую очередь учитель, защитник, а порой даже сводник, так как именно он организует ее союз с Марком Антонием.

Спектакль затрагивает сразу несколько тем. Например, последствия женской эмансипации.

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Напомним, летний театральный фестиваль стартовал в столице 1 июля. Продлится мероприятие до конца сентября. В программе – онлайн-трансляции лучших британских постановок.

В этом году в Москве запланировали показы шоу Monty Python, спектакля "Генрих IV", премьера которого состоялась в Стратфорде-на-Эйвоне, "Зачарованного острова" Metropolitan Opera и "Короля Лира" Сэма Мендеса.

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