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10 декабря 2014, 12:13

Спектакль "Катерина Ивановна" покажут в театре "Модернъ"

театральные постановки Театр Модерн театы

Фото: театр "Модернъ"

В театре "Модернъ" 19 и 26 декабря покажут спектакль "Катерина Ивановна" по пьесе Леонида Андреева. Режиссер – Светлана Врагова.

По сюжету, супруг, подозревающий жену в связи с "ничтожнейшим мужчиной" Аркадием Просперовичем Ментиковым, трижды стреляет в изменницу. Но каждый раз взбешенный муж промахивается. После покушения на свою жизнь Катерина Ивановна уходит от ревнивца.

Ее действительно привлекают другие мужчины, но никак не Ментиков.

Драма, премьера которой состоялась в театре "Модернъ" в 1995 году, не теряет актуальности по сей день.

"Основная "изюминка" постановки в том, что пьесу, датированную 1912 годом, играют в здании, построенном практически в ту же эпоху. Каждое следующее действие зрители встречают в новом зале", - отметили в театре.

Зрителей в зале рассаживают таким образом, что создается эффект присутствия. Получается, что публика как бы участвует в спектакле.

"Четвертый акт спектакля выполнен в излюбленном для автора пьесы, Леонида Андреева, стиле – это мистериальное, условное действо, с минимумом текста, вакханскими танцами и фигурами в черных капюшонах, скрывающих лица героев", - добавили в театре.

Начало спектакля в 19.00. Билеты – 500 – 2500 рублей.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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