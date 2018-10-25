Мослекторий покажет, исчезнет ли классический театр через 10 лет

Фото: из личного архива Григория Заславского/

19 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" в рамках проекта "Мослекторий" состоится лекция театрального критика Григория Заславского. Тема – "Театр через 10 лет: развиваться или исчезнуть?"

Почему массовый зритель предпочитает современному театру классику? За что дают театральные премии? Какие эксперименты "приживаются" в театре, а какие остаются лишь временным явлением? Нужны ли современному театру артисты, режиссеры и художники? Что угрожает театральному искусству – поиск нового или верность традициям? Об этом поговорим на лекции.

Смотрите 19 ноября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.