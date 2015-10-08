В театре Константина Богомолова на ЗИЛе появятся две сцены

Фото: m24.ru

На территории промзоны ЗИЛ к 2019 году будет построен театр, который возглавит режиссер Константин Богомолов. Сетевое издание m24.ru выяснило, каким будет новое здание как в архитектурном воплощении, так и в концептуальном.

– Новый театр, который возглавит Константин Богомолов, будет достаточно компактным, площадью около семи тысяч квадратных метров. Планируется открыть две сцены – большую и малую, рассказал управляющий директор строительной компании-застройщика "Группа ЛСР" Иван Романов. – Мне неизвестны примеры, когда в рамках строительства жилого комплекса было бы запланировано возведение театров, музеев, концертных залов. Верю, что мы выступим первопроходцами в этом деле и создадим эталонный пример застройки территорий в Москве".

Напомним, 6 октября состоялась презентация нового проекта жилого комплекса "ЗИЛАРТ", в инфраструктуру которого, помимо обязательных учреждений, вошел новый театр. Между застройщиком и режиссером Константином Богомоловым, который возглавит новую культурную Мекку, были подписаны соответствующие соглашения.

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

– В современном конкурентном окружении довольно трудно выделить один жилой комплекс из ряда других. Как правило, все оперируют очень схожими характеристиками: местоположением, наличием объектов социальной и бытовой инфраструктуры и так далее, – отметил Романов. – Мы задались целью создать совершенно новое жилое окружение, которое может дать будущим жителям уникальный опыт жизни в Москве. Именно поэтому, разрабатывая концепцию, сделали акцент не только на архитектуре, но и на строительстве объектов искусства, культуры, создании пространств для отдыха и развлечений. Идея построить театр на территории комплекса пришлась как никогда кстати.

Управляющий также пояснил, что придумывая глобальную идею, компания исходила из представлений самого Константина Богомолова о современном театральном помещении.

– Театр будет построен на центральном бульваре "ЗИЛАРТа", в так называемом "Пространстве притяжения", которое является местом сосредоточения активности, бурлящей современной жизни. Константин Богомолов идеально соответствует духу проекта – современному, интересному, яркому, – рассказал m24.ru Иван Романов.

Инициаторы проекта пока не раскрывают все детали строительства, отмечая только, что театр будет "инновационным, просторным, создающим у зрителей ощущение участия в постановках". Уже известно, что у здания появится прозрачная стена, через которую с улицы можно будет увидеть, что в конкретный момент происходит на сцене.

Точные сроки строительства будут зависеть от времени завершения проектирования и начала строительства: на сегодняшний день в планах фигурирует 2019 год.