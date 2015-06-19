Назначен новый директор Театра Романа Виктюка

Театр Романа Виктюка возглавил Валерий Райков

Валерий Райков назначен на пост директора Театра Романа Виктюка. Ранее он занимал аналогичную должность в "Современнике", но из-за разногласий с Галиной Волчек покинул театр.

О смене в составе руководства Театра Виктюка стало известно еще весной, когда Ирина Апексимова, получившая пост директора Театра на Таганке, решила для себя, что не допускает возможности совмещать деятельность, и сообщила о намерении целенаправленно заниматься исключительно делами "Таганки".

Вопреки распространившейся информации, актриса уволилась по своему собственному желанию. После ухода Апексимовой из Театра Виктюка, обязанности директора временно взял на себя художественный руководитель.

С 1995 по 2013 годы Валерий Райков занимал должность директора в Саратовском ТЮЗе имени Киселева. С июля 2013 года был назначен заместителем худрука БДТ имени Товстоногова, позднее, в ноябре 2013 года стал директором "Современника".