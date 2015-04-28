В городе открылся сезон велопроката

Фото:m24.ru

28 апреля в Москве заработала городская сеть велопроката. Об этом журналистам сообщил заммэра и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня открывается городской велопрокат. Открывается 150 станций, к 1 июня мы планируем открыть 250 пунктов велопроката", – добавил глава дептранса.

По словам Ликсутова, стоимость проката в этом году не поменяется. "Тарифы мы не меняем, они остаются на уровне прошлого года", – подчеркнул он.

В 2014 году покататься на велосипеде бесплатно можно было в течение получаса. С 31 по 60 минуту горожане платили 30 рублей. Также можно было оформить абонементы на сутки, месяц или сезон. Вся подробная информация размещена на сайте.

Заммэра добавил, что всего в 2015 году будет открыто 300 станций. Оставшиеся 50 станций откроются к 1 июля. На всех станциях поставят 2,7 тысяч велосипедов.

Как изменится московский велопрокат

Напомним, городской прокат велосипедов в Москве заработал в 2013 году. Чтобы взять велосипед, необходимо зарегистрироваться на сайте velobike.ru и получить логин и пин-код. Стоимость складывается из двух составляющих: депозита (на указанной при регистрации карте блокируется 1000 рублей, сумма возвращается после возвращения велосипеда) и платы за время катания. Сейчас на пунктах проката можно также оплатить парковку.

Кроме того, арендовать велосипед можно в городских парках. Там пункты проката уже работают. С 27 марта услуга появилась в Измайловском парке, с 28 марта – в "Сокольниках". 1 мая можно будет на время взять велосипед в парке "Красная пресня", "Музеоне" и в Терлецком парке. В парке Горького прокат открылся еще 10 апреля, но из-за непогоды приостановили свою работу. Открытие перенесли на 15 апреля.

Ранее M24.ru сообщало, что к лету 2015 года на проезжей части Бульварного кольца появится экспериментальная велодорожка. По словам заместителя руководителя департамента транспорта Алины Бисембаевой, в рамках пилотного проекта велодорожка пройдет не по всему кольцу, а только от Никитского бульвара до Чистых прудов. Проезжую часть кольца планируется сузить, а на асфальт нанести специальную разметку. При этом парковку для автомобилей сохранят.