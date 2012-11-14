Тарифы МГТС могут вырасти более чем на 5%

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по тарифам предлагает увеличить тарифы ОАО "Московская городская телефонная сеть" более чем на 5%. МГТС ранее настаивало на увеличении стоимости звонков на 8,8%.

ФСТ предлагает увеличить на 5,4% тариф на использование абонентской линии и предоставление местных телефонных соединений, сообщает "Интерфакс".

МГТС настаивало на повышении тарифов на 8,8% и снижении уровня тарифов на предоставление доступа к местной телефонной связи на 9,7%. В компании отметили, что изменение в тарифах необходимы из-за изменения объема услуг связи и модернизации телефонной сети (речь идет о переходе на оптические кабели взамен медных и использование технологии PON).

Новая технология позволяет передавать данные со скоростью 50 Мбит/с.

В настоящее время стоимость минуты исходящего вызова по Москве составляет 1,58 рублей при звонках на мобильные телефоны и 0,42-0,44 руб. - при звонках на городские номера.