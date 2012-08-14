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Вода

14 августа 2012, 17:52

Основным поставщиком тепла в "новую Москву" станет МОЭК

тарифы Новая Москва электроэнергия вода

ИТАР-ТАСС

ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" становится основным поставщиком тепловой энергии и горячей воды для объектов, расположенных на территории "новой Москвы". Всего в обслуживании компании находится порядка 40 населенных пунктов, сообщили в столичном правительстве.

Сейчас потребители из Новомосковского и Троицкого административных округов столицы переоформляют 800 договоров и государственных контрактов на поставку тепловой энергии и горячей воды. Функции взаимодействия с потребителями возьмут на себя отделения филиала компании ("Горэнергосбыт").

До конца этого года при расчетах с потребителями "новой Москвы" будут действовать тарифы на тепловую энергию и горячую воду, установленные для муниципальных образований Московской области, говорится на сайте столичного правительства. Как уточнили в энергокомпании, смена поставщика на стоимость тарифов на тепло и горячую воду никак не повлияет.

При этом уже с 1 сентября жителей Москвы и Московской области ждет повышение тарифов. Средний рост цен на горячую воду составит 9,5%.

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