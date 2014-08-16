Чемпионат мира по танковому биатлону завершился в Алабине

Российские танкисты заняли первое и второе места в первом чемпионате мира по танковому биатлону, который завершился 16 августа в Алабине. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Третье место занял танковый экипаж Казахстана.
Победителей и призеров наградил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Напомним, чемпионат "Танковый биатлон - 2014" стартовал 23 июня. В этом году в нем приняли участие 12 команд из Армении, Белоруссии и Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Анголы, Венесуэлы, Индии, Монголии, Сербии и Китая.
Команды всех стран, кроме Китая, выступают на российских Т-72Б3. Представители Поднебесной – единственные, кто привез свою бронемашину - у них Type 96 A.
Экипажу танка, победившему в танковом биатлоне в Алабине, подарят автомобили УАЗ. Вручение ключей от внедорожников УАЗ Patriot топовой комплектации пройдет в последний день соревнований, когда будут подведены итоги финального этапа чемпионата.
Танковый биатлонТанковый биатлон - это соревнования между экипажами танков, аналогичные обычному биатлону. Боевые машины точно также проходят круги по трассе, где оборудованы различные препятствия, и ведут стрельбу по мишеням.
Первый чемпионат мира по танковому биатлону состоялся в 2013 году, победила команда России. Стоит отметить, что танковый биатлон является исключительно мужским видом спорта.