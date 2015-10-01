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01 октября 2015, 10:52

Оборона

Танки на платформе "Армата" поступят в войска в 2016 году

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Танки Т-14 "Армата" поступят в войска уже в 2016 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова.

Боевые машины поступят в рамках опытной войсковой эксплуатации, которая, в свою очередь, входит в госиспытания техники.

Всего боевой состав Сухопутных войск в ближайшие пять лет пополнят более 11 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

Так, общевойсковые и танковые подразделения получат бронетранспортеры БТР-82А и модернизированные танки Т-72Б3, на которые поставили современные радиостанции, новые системы управления огнем и цифровые баллистические вычислители.

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Разведка получит беспилотники и бронированные автомобили "Тигр-М", а войска ПВО – переносные ЗРК "Верба", комплексы "С-300В4", "Бук-М2/М3" и "Тор-М2У". Кроме того, в 2016 году состав Сухопутных войск пополнят два комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Платформа "Армата"

Платформа "Армата" – тяжелая гусеничная платформа четвертого поколения, на базе которой планируется создать танк, БМП, тяжелый бронетранспортер, боевую машину поддержки танков, БРЭМ и самоходные артиллерийские установки.

Предполагается, что танк на базе "Арматы" будет иметь пушку с дистанционным управлением, расположенную в "необитаемой" башне, бронированную капсулу для экипажа, а также пулеметы и прицелы, превосходящие существующие аналоги.

танки оборона Сухопутные войска Армата

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