Премьера танцевального проекта Recall Action состоится в центре на Страстном

[html] [/html]3 ноября в театральном центре "На Страстном" состоится премьера театрально-танцевального проекта Recall Action. Это первый в России спектакль с элементами "гага" – одного из популярных видов современного танца в Европе.

Четыре хореографа из России и Израиля – Ольга Прихудайлова, Мария Заплечная, Янив Абрахам и Гай Шомрони – расскажут о сложных человеческих эмоциях с помощью языка тела.

"Гага" – это техника, которая позволяет танцору заново познакомиться со своим телом. Я и Ольга Прихудайлова посетили мастер-класс по этому виду танца в Израиле, и буквально "заболели гагой", - говорит Мария Заплечная.

Над первой частью Recall Action работали Ольга и Мария. Во время одной из репетиций они поделились своими повторяющимися сновидениями, а потом пробовали преобразовать их в танец. Над второй частью работали Янив и Гай вместе с командой российских танцоров.

Начало - в 20.00, стоимость билетов - от 500 рублей.

