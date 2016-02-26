Форма поиска по сайту

26 февраля 2016, 17:32

Культура

LIVE: роскошные дамы и галантные кавалеры танцуют вальс и кадриль

27 февраля Клуб любителей немецкого языка gut geD-A-CHt при НИУ ВШЭ и Международный союз немецкой культуры приглашают на Венский бал, который состоится в Российско-немецком доме. Классическая музыка. Атмосфера XIX века. Дамы в длинных платьях и кавалеры в строгих костюмах. Легкие беседы и смех, взмахи вееров. Начнется вечер с торжественного полонеза, а продолжат его вальс, полька и кадриль. В перерыве между танцами гостей ждут конкурсы и мастер-классы.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 февраля в 17:00
  • Что: венский бал
  • Кто: клуб любителей немецкого языкам gut geD-A-CHt
  • Кому смотреть: тем, кто любит танцевать

В ожидании трансляции смотрите:


