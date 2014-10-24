В парке "Сокольники" откроется новая танцевальная веранда

Фото: park.sokolniki.com

Танцевальная веранда откроется в субботу, 25 октября, в парке "Сокольники". Она появится на территории Большого розария, сообщает пресс-служба зоны отдыха.

Новая площадка будет просторной и современной. В парке уверены, что она станет популярным местом проведения банкетов, дней рождения, выездных регистраций брака.

При строительстве веранды использовались только экологичные материалы. А сетчатая структура стен позволит пропускать внутрь нее солнечные лучи. Цветовая гамма площадки – нежно-белая.

Беседка оборудована сценой, которую можно будет использовать и при проведении танцевальных вечеров, и в рамках разных торжеств, в том числе свадебных.

В день открытия на площадке отметит свою помолвку пара влюбленных. Зазвучит живая инструментальная музыка, выступит певец Саша Лавер.

Отметим, что в "Сокольниках" уже есть одна веранда танцев. Она летом прошлого года открылась после капремонта. На площадке проходят тематические вечера, дискотеки и другие танцевальные программы.

Потанцевать в парке "Сокольники" также можно на эстраде "Ротонда", где круглый год не утихает музыка. В основном здесь любят собираться люди старшего поколения.

Также танцевальная веранда есть в Парке Горького.

Напомним, что будущей зимой в парке "Сокольники" появится самая длинная лыжная трасса в Москве. Общая протяженность маршрута составит свыше 40 километров.