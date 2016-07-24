На ВДНХ пройдет фестиваль искусств "Вдохновение"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

ВДНХ отметит 77-летие масштабным фестивалем искусств. Он пройдет с 30 июля по 1 августа, сообщает пресс-служба ВДНХ.

В рамках фестиваля состоится несколько крупных мероприятий. 30 июля пройдет первый в России масштабный массовый спектакль, в котором сможет поучаствовать каждый посетитель ВДНХ. Спектакль будет называться "Мир странствий. Сказка о мечте", его поставят по мотивам сказки "Конек-Горбунок".

В нем сыграют звезды итальянской компании Studio Festi и их ученики, которые учились у профессиональных режиссеров. Итальянская компания с июня этого года обучает актерскому, акробатическому и техническому мастерству. Более 200 человек попали в мастерские лучших педагогов, режиссеров и создателей шоу Studio Festi.

31 июля объявлено днем танца. ВДНХ станет огромной танцевальной площадкой, которой будет руководить творческая труппа под управлением молодого хореографа Никоса Лагоусакоса. В этот день пройдет и танцевальный флешмоб, к которому в июле всех желающих будут готовить на воркшопах и мастер-классах. Предполагается, что в нем примут участие три тысячи человек.

Последний день фестиваля будет посвящен музыке, всего выступят около 100 музыкантов. В Зеленом театре пройдет флешмоб с участием Стива Ваи и группы Apocalyptica и других гитаристов и виолончелистов, а на Центральной Аллее выступят уличные музыканты. Завершится фестиваль гала-концертом классической музыки, солистами которого станут Денис Мацуев, Вероника Джиоева и Вадим Репин.