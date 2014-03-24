Форма поиска по сайту

24 марта 2014, 10:01

Культура

Танцевальный сезон стартовал на Пушкинской набережной

На Пушкинской набережной, у Андреевского моста, открылся очередной танцевальный сезон. Посетителям предлагают зажигательную музыку и танцы различных направлений: от латино до сальсы, от линди-хопперов до буги-вугеров.

Танцуют на набережной вот уже пять лет. Зрители наблюдают за действом со стеклянной галереи Андреевского моста. Стихийные танцплощадки раскинулись по обе его стороны, сообщает телеканал "Москва 24".

Танцуют обычно в повседневной одежде, но случаются и костюмированные вечеринки, особенно у любителей исторических танцев. Летом веселье часто продолжается до шести утра.

танцы Андреевский мост Пушкинская набережная свежий воздух

Главное

