Африканские и индийские мотивы прозвучат в парке "Фили"

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Со 2 по 11 января в парке "Фили" пройдут мероприятия в рамках развлекательной программы "Вокруг света за 9 дней". В программе – музыка и танцы народов Африки, Индии, Америки, Европы и Востока.

День кантри, 2 января

Выступят лауреаты кантри-фестивалей США и Канады – группа "Яблочный Джек".

Американский день, 3 января

Выступят музыканты из группы "Сонидо Кальенте" и танцевальная пара, которая даст урок мастерства всем желающим. Также на сцену поднимутся музыканты из "Амазонас" и лауреаты фестиваля творческой молодежи Европы и Америки "Веселый Дилижанс".

Африканский день, 4 января

Национальные танцы под звуки барабанов представят африканские музыканты "Солнечная музыка".

Кельтика, 5 января

Играть, танцевать и устраивать мастер-классы будут группы "Леший и волынщик" и "Шемрок".

А дуэт "Калевала" из Финляндии исполнит произведения карельских композиторов и карело-финские эпосы.

День Швеции и Германии, 6 января

Выступят : шведский квартет "Никкельзарп Кода", исполняющий шведские, норвежские и финские народные танцы и авторские песни; группа "Бавария" и танцевальный коллектив "Баварская карусель".

В остальные дни представят музыкальную и танцевальную культуры Балкан и Индии. Финальное шоу состоится 11 января, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Вход на мероприятия свободный.