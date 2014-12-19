Африканские и индийские мотивы прозвучат в парке "Фили"

Фото: M24.ru
Со 2 по 11 января в парке "Фили" пройдут мероприятия в рамках развлекательной программы "Вокруг света за 9 дней". В программе – музыка и танцы народов Африки, Индии, Америки, Европы и Востока.
День кантри, 2 января
Выступят лауреаты кантри-фестивалей США и Канады – группа "Яблочный Джек".
Американский день, 3 января
Выступят музыканты из группы "Сонидо Кальенте" и танцевальная пара, которая даст урок мастерства всем желающим. Также на сцену поднимутся музыканты из "Амазонас" и лауреаты фестиваля творческой молодежи Европы и Америки "Веселый Дилижанс".
Африканский день, 4 января
Национальные танцы под звуки барабанов представят африканские музыканты "Солнечная музыка".
Кельтика, 5 января
Играть, танцевать и устраивать мастер-классы будут группы "Леший и волынщик" и "Шемрок".
А дуэт "Калевала" из Финляндии исполнит произведения карельских композиторов и карело-финские эпосы.
День Швеции и Германии, 6 января
Выступят : шведский квартет "Никкельзарп Кода", исполняющий шведские, норвежские и финские народные танцы и авторские песни; группа "Бавария" и танцевальный коллектив "Баварская карусель".
В остальные дни представят музыкальную и танцевальную культуры Балкан и Индии. Финальное шоу состоится 11 января, сообщили в департаменте культуры Москвы.
Вход на мероприятия свободный.
Сайты по теме