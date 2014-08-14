В парке "Измайлово" состоится Международный фестиваль танцев

Фото: ИТАР-ТАСС

17 августа в парке "Измайлово" пройдет открытый Международный фестиваль "Атмосфера танца". На одной площадке соберутся волонтеры из 40 стран мира, увлеченные танцами, сообщает пресс-служба парка.

В рамках фестиваля в парке откроют специальные зоны с интерактивными кластерами, каждый из которых будет посвящен культуре какой-либо части света. В кластере "Азия" гостей научат пользоваться веерами, а в "Африке" играть на тамтамах и плести бусы.

Всех посетителей ждут уроки танцев, мастерские и тематические фотовыставки, а также боди-арт.

В спортивном кластере пройдут тренировки по стретчингу, пилатесу, занятия йогой и мастер-классы по капоэйре. Пожилые люди смогут вспомнить ритмы танго на ретро-танцполе.

Все гости праздника смогут отдохнуть на пуфиках в специальной зоне и поиграть в пинг-понг, шахматы и домино. В рамках фестиваля будет открыт бесплатный набор в московские школы танца.

Фестиваль стартует в 15.00.