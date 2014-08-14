В парке "Измайлово" состоится Международный фестиваль танцев

Фото: ИТАР-ТАСС
17 августа в парке "Измайлово" пройдет открытый Международный фестиваль "Атмосфера танца". На одной площадке соберутся волонтеры из 40 стран мира, увлеченные танцами, сообщает пресс-служба парка.
В рамках фестиваля в парке откроют специальные зоны с интерактивными кластерами, каждый из которых будет посвящен культуре какой-либо части света. В кластере "Азия" гостей научат пользоваться веерами, а в "Африке" играть на тамтамах и плести бусы.
Всех посетителей ждут уроки танцев, мастерские и тематические фотовыставки, а также боди-арт.
В спортивном кластере пройдут тренировки по стретчингу, пилатесу, занятия йогой и мастер-классы по капоэйре. Пожилые люди смогут вспомнить ритмы танго на ретро-танцполе.
Все гости праздника смогут отдохнуть на пуфиках в специальной зоне и поиграть в пинг-понг, шахматы и домино. В рамках фестиваля будет открыт бесплатный набор в московские школы танца.
Фестиваль стартует в 15.00.
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